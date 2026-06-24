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जोधपुर में गरजे मदन राठौड़, बोले- कोई विधायक या सांसद दल बदलता तो उसे भेड़-बकरी कहना उचित नहीं

Jodhpur News: जोधपुर में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस कार्यक्रम में मोदी सरकार की 12 साल की उपलब्धियां गिनाईं. उन्होंने अनुच्छेद 370, राम मंदिर, आत्मनिर्भर भारत और राजस्थान सरकार के कार्यों का उल्लेख करते हुए कांग्रेस और विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा.
 

Edited bySandhya YadavReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Jun 24, 2026, 10:57 AM|Updated: Jun 24, 2026, 10:57 AM
जोधपुर में गरजे मदन राठौड़, बोले- कोई विधायक या सांसद दल बदलता तो उसे भेड़-बकरी कहना उचित नहीं
Image Credit: Jodhpur News

Jodhpur News: भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ मंगलवार को जोधपुर दौरे पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने शहर के लघु उद्योग भारती परिसर में आयोजित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस कार्यक्रम में भाग लिया. कार्यक्रम में उन्होंने प्रबुद्धजनों से संवाद किया और बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, राजस्थान की भाजपा सरकार की उपलब्धियों तथा विपक्षी दलों पर अपने विचार रखे.

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को किया याद

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मदन राठौड़ ने अपने संबोधन में भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को याद किया. उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने 'एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं चलेंगे' का संकल्प लेकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया था. उन्होंने कहा कि कश्मीर में उनकी मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी, जिसे भाजपा राष्ट्रहित में दिए गए सर्वोच्च बलिदान के रूप में याद करती है. उन्होंने कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए डॉ. मुखर्जी का योगदान भारतीय राजनीति के इतिहास में हमेशा स्मरणीय रहेगा.

मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने का अभियान

प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि भाजपा देशभर में जनसंपर्क अभियान चला रही है, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों के दौरान हुए कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी आमजन तक पहुंचाई जा रही है.

उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात मॉडल को स्थापित किया और बाद में प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश में विकास के नए आयाम स्थापित किए. उन्होंने दावा किया कि आज विश्व के अनेक देशों ने मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया है, जिससे वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा मजबूत हुई है.

आतंकवाद और नक्सलवाद पर कार्रवाई का किया उल्लेख

राठौड़ ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश को सुरक्षित, आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई और 'ऑपरेशन सिंदूर' के माध्यम से आतंकवादी गतिविधियों को जवाब दिया गया.

उन्होंने यह भी कहा कि नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं. उनके अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल रहा है.

अनुच्छेद 370 और राम मंदिर निर्माण का किया जिक्र

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक रहा है. उन्होंने इसे लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान बताया.

इसके साथ ही उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को भी ऐतिहासिक उपलब्धि बताया और कहा कि वर्षों से प्रतीक्षित सपना अब साकार हो चुका है.

आत्मनिर्भर भारत और रक्षा क्षेत्र में बढ़ी ताकत

राठौड़ ने कहा कि 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसे अभियानों ने देश को नई दिशा दी है. उन्होंने दावा किया कि भारत अब केवल रक्षा उपकरणों का आयातक नहीं बल्कि निर्यातक देश के रूप में भी अपनी पहचान बना रहा है. उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस जैसी रक्षा प्रणालियों का निर्यात किया जा रहा है, जो भारत की बढ़ती तकनीकी और रक्षा क्षमता को दर्शाता है.

इसके अलावा उन्होंने भारतमाला परियोजना, रेलवे के दोहरीकरण, विद्युतीकरण और आधारभूत ढांचे के विस्तार को भी विकास के प्रमुख उदाहरणों में शामिल किया.

किसानों और गरीबों के लिए योजनाओं को बताया

मदन राठौड़ ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ मिला है. उन्होंने किसान सम्मान निधि, न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि और ई नाम योजना का भी उल्लेख किया.

उन्होंने दावा किया कि इन योजनाओं के कारण किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलने में सहायता मिली है और वे देश के विभिन्न बाजारों में अपनी फसल बेचने के अवसर प्राप्त कर रहे हैं.

जीएसटी और डीबीटी को बताया महत्वपूर्ण सुधार

उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद कई प्रकार के करों को समाप्त किया गया, जिससे व्यापारियों को सुविधा मिली है. साथ ही आयकर व्यवस्था में भी राहत प्रदान की गई है.

राठौड़ ने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी प्रणाली के माध्यम से सरकारी सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच रही है. इससे पारदर्शिता बढ़ी है और बिचौलियों की भूमिका कम हुई है.

राजस्थान सरकार की उपलब्धियों का किया जिक्र

राजस्थान सरकार के कार्यों का उल्लेख करते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई की है. उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान 17 बार पेपर लीक की घटनाएं सामने आई थीं, जबकि वर्तमान भाजपा सरकार के कार्यकाल में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि पेपर लीक और अन्य मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है तथा जल जीवन मिशन सहित विभिन्न योजनाओं में सामने आए भ्रष्टाचार के मामलों में भी कार्रवाई की गई है.

अशोक गहलोत और हनुमान बेनीवाल पर साधा निशाना

मदन राठौड़ ने कांग्रेस नेता अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि वे भाजपा और केंद्र सरकार पर निराधार आरोप लगाते हैं. उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को भेड़ बकरी, गधे या घोड़े जैसे शब्दों से संबोधित करना लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है.

उन्होंने कहा कि किसी विधायक या सांसद को इस तरह संबोधित करना जनता के जनादेश का भी अनादर है.

इसके अलावा उन्होंने हनुमान बेनीवाल की ओर से की जाने वाली जातिगत टिप्पणियों पर भी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति की जाति को लेकर टिप्पणी करना राजनीतिक परिपक्वता का परिचायक नहीं है. उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जाति को लेकर की जाने वाली टिप्पणियों को भी अनुचित बताया.

सकारात्मक विपक्ष की भूमिका पर दिया जोर

राठौड़ ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और सरकार की कमियों को उजागर करना उसका अधिकार है. हालांकि उन्होंने कहा कि समाज को भड़काने, लोगों को बिजली बिल नहीं भरने की सलाह देने या सरकारी कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार के लिए प्रेरित करने जैसी बातें लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप नहीं मानी जा सकतीं.

उन्होंने कहा कि भाजपा 'नेशन फर्स्ट' की भावना के साथ कार्य कर रही है और विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर प्रतिबद्ध है. उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं तथा उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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