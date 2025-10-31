Jodhpur Terror Suspects Arrest: जोधपुर के चौखा इलाके में सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें मौलवी अयूब को संदिग्ध गतिविधियों के आरोप में हिरासत में लिया गया है. NIA, ATS और IB की संयुक्त टीम ने शुक्रवार तड़के अयूब के ठिकाने पर छापा मारा और उनके कमरे को सीज कर दिया. तलाशी में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, मोबाइल फोन और डिजिटल सामग्री बरामद हुई है, जिनकी गहन जांच की जा रही है.

जयपुर में एटीएस ने देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के संदेह पर बड़ी कार्रवाई की है. जोधपुर, सांचौर और जैसलमेर में अलसुबह दबिश देकर कुल 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से तीन मौलवी बताए जा रहे हैं. सभी को पूछताछ के लिए एटीएस मुख्यालय जयपुर लाया जा रहा है. संदेह प्रमाणित होने की स्थिति में गिरफ्तारी भी संभव है, और सेंट्रल एजेंसी भी पूछताछ कर सकती है.

राजस्थान में आतंकवाद विरोधी एजेंसियों ने शुक्रवार सुबह बड़ा अभियान चलाया. नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) और एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) की संयुक्त टीम ने जोधपुर और जालौर जिलों में छापेमारी कर तीन संदिग्ध मौलवियों को हिरासत में लिया. इनके अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठनों से संबंध और फंडिंग नेटवर्क में संलिप्तता की गंभीर आशंका जताई गई है.

जालौर जिले के सांचौर में एक मदरसे पर तड़के छापा मारा गया. यहां से मौलवी उस्मान को हिरासत में लिया गया. सूत्रों के अनुसार, उस पर अंतरराष्ट्रीय गैंग से फंडिंग प्राप्त करने और आतंकी गतिविधियों को समर्थन देने के आरोप हैं. स्थानीय पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की टीम ने मदरसे को पूरी तरह सील कर दिया. तलाशी में महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए, जिनकी जांच जारी है.

मौलवी अयूब के परिवार ने हिरासत पर हैरानी जताई है और उन्हें बेगुनाह बताया है. परिवार ने जांच में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है. स्थानीय मदरसे के प्रबंधकों ने भी मौलवी अयूब को निर्दोष बताया है और उनकी अनुपस्थिति में मदरसे की पढ़ाई प्रभावित हुई है.सुरक्षा एजेंसियां मौलवी अयूब के कॉल रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजेक्शन और सोशल मीडिया गतिविधियों की छानबीन कर रही हैं. सूत्रों के मुताबिक, यह कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय स्तर के संदिग्ध नेटवर्क से जुड़ी हो सकती है. पुलिस ने लोगों से अफवाहें न फैलाने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने की अपील की है. राजस्थान में आतंकवाद विरोधी दस्ता (ATS) और सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की संयुक्त कार्रवाई से शुक्रवार सुबह सनसनी फैल गई. जोधपुर, सांचौर और पीपाड़ में तड़के एक साथ हुई छापेमारी में खुफिया एजेंसियों ने तीन संदिग्ध मौलवियों को हिरासत में लिया है.

जोधपुर के चौखा क्षेत्र से पहली कार्रवाई.

सुबह करीब 5 बजे ATS और IB की संयुक्त टीम ने चौखा क्षेत्र में छापा मारकर अयूब पुत्र गफ्फार को हिरासत में ले लिया. सूत्रों के अनुसार, अयूब आतंकी संगठनों और अंतरराष्ट्रीय फंडिंग नेटवर्क से जुड़ा था, जिसके ठोस इनपुट मिले थे. मौके से महत्वपूर्ण दस्तावेज, मोबाइल, आतंकी साहित्य और चंदे की रसीदें जब्त की गईं. यह कार्रवाई गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देश पर हुई.

राजस्थान में आतंकवाद विरोधी एजेंसियों ने शुक्रवार तड़के तीन अलग-अलग स्थानों पर ब्लिट्जक्रिएग कार्रवाई की. NIA, ATS और IB की संयुक्त टीम ने दो मौलवियों सहित तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया. आतंकी संगठनों से फंडिंग और अंतरराष्ट्रीय गैंग से संपर्क के गंभीर आरोप लगे हैं. गृह मंत्रालय के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया.चौखा (जोधपुर): मौलवी अयूब हिरासत मेंजोधपुर के चौखा इलाके में सुबह 5 बजे दबिश दी गई. मौलवी अयूब को उनके कमरे से हिरासत में लिया गया. कमरा सीज कर दिया गया.

आतंकी संगठनों से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए.

मदरसा रेड, मौलवी उस्मान गिरफ्त मेंसांचौर के एक मदरसे पर छापा पड़ा. मौलवी उस्मान को हिरासत में लिया गया. अंतरराष्ट्रीय गैंग से फंडिंग और आतंकी गतिविधियों को समर्थन देने के आरोप. मदरसा सील, दस्तावेजों की जांच जारी. स्थानीय पुलिस और IB की टीम मौजूद.पीपाड़ (जोधपुर): मसूद अंडरग्राउंड से पकड़ापीपाड़ कस्बे में मसूद पुत्र अनवर को ATS ने ट्रैक कर गिरफ्तार किया. अयूब की गिरफ्तारी के बाद वह अंडरग्राउंड हो गया था. विदेशी संपर्कों से जुड़ी जानकारी और महत्वपूर्ण दस्तावेज उसके पास से मिले.

जोधपुर में सर्च ऑपरेशन तेज

तीनों कार्रवाइयों के बाद जोधपुर पुलिस, ATS और IB की टीमें मदरसों, धार्मिक स्थलों और किराए के मकानों की गहन तलाशी ले रही हैं. लंबे समय की निगरानी और तकनीकी इनपुट्स पर आधारित अभियान.

आधिकारिक बयान का इंतजार

ATS और IB अधिकारियों ने फिलहाल आधिकारिक बयान देने से इनकार किया. सूत्रों का दावा: पूछताछ में बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हो सकता है.

