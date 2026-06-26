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रेतीले टीलों पर जनसहयोग की अनूठी मिशाल, बालेसर में भव्य कन्या महाविद्यालय तैयार

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर जिले के बालेसर कस्बे में जनभागीदारी और सरकारी संकल्प से कस्बे के अमृत नगर मार्ग पर स्थित ऊंचे रेतीले टीलों को समतल कर निर्मित किया गया.

Edited byAman SinghReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Jun 26, 2026, 03:24 PM|Updated: Jun 26, 2026, 03:24 PM
रेतीले टीलों पर जनसहयोग की अनूठी मिशाल, बालेसर में भव्य कन्या महाविद्यालय तैयार
Image Credit: Jodhpur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jodhpur News: जोधपुर के बालेसर कस्बे में जनभागीदारी और सरकारी संकल्प की एक ऐतिहासिक मिसाल देखने को मिली है. कस्बे के अमृत नगर मार्ग पर स्थित ऊंचे रेतीले टीलों को समतल कर निर्मित किया गया. भव्य राजकीय कन्या महाविद्यालय का दो मंजिला भवन अब पूरी तरह तैयार है, जिसका लोकार्पण शनिवार सुबह 11 बजे किया जाएगा.

बजट घोषणा से धरातल तक का सफर

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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बजट घोषणा 2024-25 के तहत बालेसर को कन्या महाविद्यालय की सौगात मिली थी. इसके बाद जब भूमि चयन की बारी आई, तो अमृत नगर रोड स्थित 12 बीघा रेतीले टीलों वाली सरकारी जमीन को चुना गया. सरकारी नियमों में टीलों को समतल करने के लिए बजट का प्रावधान नहीं था, जो इस परियोजना में सबसे बड़ी बाधा बनकर उभरा.

जनता ने संभाली कमान, 2 महीने में जुटाए 25 लाख

इस संकट की घड़ी में बालेसर और आसपास के ग्रामीणों ने खुद मोर्चा संभाला. एक जनसहयोग अभियान शुरू किया गया और देखते ही देखते मात्र दो महीनों में 25 लाख रुपये की राशि जुटा ली गई. लोगों ने न केवल नकद योगदान दिया, बल्कि अपनी ट्रैक्टर-ट्रॉली, जेसीबी मशीनें उपलब्ध कराईं और भीषण गर्मी में श्रमदान भी किया. जनता के इस हौसले के बाद 4.5 करोड़ रुपये की सरकारी लागत से इस दो मंजिला आलीशान भवन का निर्माण कार्य पूरा हुआ.

लोकार्पण शनिवार सुबह 11 बजे किया जाएगा

इस नवनिर्मित भवन का भव्य लोकार्पण समारोह शनिवार सुबह 11 बजे आयोजित होगा. कार्यक्रम शेरगढ़ विधायक बाबूसिंह राठौड़ के मुख्य आतिथ्य और गुरु जलंधरनाथ मंदिर के महंत संत मूलगिरी जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न होगा. इस अवसर पर इलाके के कई गणमान्य लोग और ग्रामीण मौजूद रहेंगे.

महिला शिक्षा को मिलेगी नई उड़ान

वर्तमान में इस राजकीय कन्या महाविद्यालय की कक्षाएं अस्थाई रूप से राणा उगमसिंह इंदा राजकीय पीजी महाविद्यालय में संचालित हो रही हैं, जहां 330 छात्राएं पढ़ाई कर रही हैं. इस नए और स्वतंत्र भवन के शुरू होने से बालेसर, चारणी भाण्डू, अमृतनगर, जैतसर और जालंधरनगर सहित दर्जनों गांवों की बेटियों को अब उच्च शिक्षा के लिए अपने घर से दूर नहीं जाना पड़ेगा. इससे क्षेत्र में सुरक्षा की चिंता दूर होगी और दूरी के अभाव में बेटियों की पढ़ाई बीच में ही छूटने की गंभीर समस्या पर हमेशा के लिए विराम लग जाएगा.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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