प्रधानमंत्री मोदी का माहेश्वरी समाज को संदेश, शाह बोले-जहां न पहुंचे रेलगाड़ी, वहां पहुंचे मारवाड़ी

Jodhpur News: सूर्य नगरी जोधपुर के मारवाड़ कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 'माहेश्वरी ग्लोबल कन्वेंशन' के दूसरे दिन शनिवार को आस्था, उद्यमिता और राष्ट्रभक्ति का त्रिवेणी संगम देखने को मिला. इस अंतरराष्ट्रीय महासम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित देश-विदेश के हजारों माहेश्वरी समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए.

प्रधानमंत्री मोदी का संदेश

कार्यक्रम की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समाज के नाम भेजे गए विशेष संदेश का वाचन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया. पीएम मोदी ने अपने संदेश में माहेश्वरी समाज को 'राष्ट्र निर्माण का पर्याय' बताते हुए कहा कि समाज का सामाजिक और आर्थिक योगदान अतुलनीय है. उन्होंने विश्वास जताया कि यह सम्मेलन नवाचार और रोजगार सृजन को नई दिशा देगा.

अमित शाह-'दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत'

मुख्य अतिथि अमित शाह ने जब गुजरात की प्रसिद्ध कहावत "जहां न पहुंचे रेलगाड़ी, वहां पहुंचे मारवाड़ी" का उल्लेख किया, तो पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. शाह ने समाज के गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए कहा-माहेश्वरी समाज ने मुगलों और अंग्रेजों के काल से लेकर आज के डिजिटल युग तक देश की प्रगति में अग्रणी भूमिका निभाई है. भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगले साल हम तीसरे स्थान पर होंगे. उन्होंने युवाओं से 'स्वदेशी' और 'मातृभाषा' के संरक्षण का आह्वान करते हुए 'आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण में योगदान देने की अपील की.

विकसित भारत का संकल्प

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समाज को संबोधित करते हुए कहा कि 'विजन 2047' के तहत भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में माहेश्वरी समाज की आर्थिक शक्ति एक बड़ा पिलर है. वहीं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समाज के सेवा भाव की सराहना करते हुए 'वैदिक भारत से वैश्विक भारत' के निर्माण का मंत्र दिया.

अखिल भारतीय माहेश्वरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप काबरा की देखरेख में आयोजित यह महाकुंभ न केवल सामाजिक एकता का प्रतीक बना, बल्कि देश के आर्थिक भविष्य की नई रूपरेखा भी यहां खिंची गई.

