/दिल्ली अग्निकांड के बाद जोधपुर में फायर सेफ्टी पर बड़ा एक्शन, नगर निगम प्रशासन अलर्ट

Jodhpur Fire Safety Check: दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में आग लगने की दर्दनाक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. इस हादसे के बाद जोधपुर में भी होटल और रेस्टोरेंट्स की फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं. ज़ी मीडिया की टीम ने जब शहर के विभिन्न होटल और रेस्टोरेंट्स का रियलिटी चेक किया, तो कई चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आईं. कहीं फायर एक्सटिंग्विशर की वैधता समाप्त मिली, तो कहीं इमरजेंसी एग्जिट ही अवरुद्ध पाए गए. अब नगर निगम प्रशासन भी हरकत में आ गया है.

दिल्ली में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद जोधपुर में भी आग से सुरक्षा के इंतजामों की पड़ताल शुरू हो गई है. ज़ी मीडिया की टीम ने शहर के कई होटल और रेस्टोरेंट्स का रियलिटी चेक किया, जिसमें सुरक्षा व्यवस्थाओं की हकीकत सामने आई. इस दौरान फायर एक्सटिंग्विशर, फायर अलार्म सिस्टम, स्मोक डिटेक्टर, इमरजेंसी एग्जिट, हाइड्रेंट सिस्टम और कर्मचारियों को दिए गए फायर सेफ्टी प्रशिक्षण की जांच की गई.

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जांच में कुछ प्रतिष्ठानों में फायर फाइटिंग सिस्टम पूरी तरह व्यवस्थित मिला, लेकिन कई जगह गंभीर लापरवाही भी देखने को मिली. कुछ रेस्टोरेंट्स में फायर एक्सटिंग्विशर तो लगे हुए थे, लेकिन उनकी वैधता अवधि समाप्त हो चुकी थी. वहीं कुछ स्थानों पर इमरजेंसी एग्जिट के रास्ते सामान रखकर बंद कर दिए गए थे, जो किसी भी आपात स्थिति में बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं.

रियलिटी चेक की रिपोर्ट सामने आने के बाद नगर निगम प्रशासन भी सतर्क हो गया है. निगम आयुक्त राहुल जैन ने शहरभर में व्यापक जांच अभियान चलाने के निर्देश जारी किए हैं. अब होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल, कॉलेज, निजी संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में फायर एनओसी और फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं की जांच की जाएगी.

निगम आयुक्त राहुल जैन ने बताया कि दिल्ली में हुई घटना बेहद दुखद और चिंताजनक है. जोधपुर में ऐसी कोई घटना न हो, इसके लिए सभी संस्थानों की फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं की जांच के निर्देश दिए गए हैं. जिनके पास फायर एनओसी नहीं है या फायर फाइटिंग सिस्टम कार्यशील नहीं है, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

नगर निगम की टीम यह भी जांच करेगी कि संस्थानों के पास वैध फायर एनओसी है या नहीं, फायर फाइटिंग सिस्टम स्थापित हैं या नहीं और उपलब्ध उपकरण कार्यशील स्थिति में हैं या नहीं. जहां भी सुरक्षा मानकों में कमी पाई जाएगी, वहां नोटिस जारी कर तत्काल व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए जाएंगे.

