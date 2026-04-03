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जोधपुर में छत पर चल रही 3 करोड़ की MD ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़, 60 किलो ड्रग्स बनाने की तैयारी

Crime News: कर्ज चुकाने को घर को बनाया मौत की लैब, 60 किलो और एमडी ड्रग्स तैयार करने की थी खतरनाक योजना, सांचौर के तस्करों से था कनेक्शन
 

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Apr 03, 2026, 01:51 PM IST | Updated:Apr 03, 2026, 01:51 PM IST

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जोधपुर में छत पर चल रही 3 करोड़ की MD ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़, 60 किलो ड्रग्स बनाने की तैयारी

Jodhpur Crime News: राजस्थान एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने जोधपुर में एक बड़ी कार्रवाई की है. एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन में एजीटीएफ ने जोधपुर के बनाड थाना क्षेत्र में घर की छत पर चल रही अवैध एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने मौके से 3.055 किलोग्राम निर्मित एमडी और 55 किलो 725 ग्राम घातक रसायन बरामद किए हैं. जप्त ड्रग की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 3 करोड रुपए आंकी गई है.

मौके से गिरफ्तार किए गए आरोपी गणपतराम बेनीवाल ने अपने 12 लाख रुपये का कर्ज चुकाने के लिए सांचौर के तस्करों आसुराम उर्फ लक्की और भाणु के साथ सौदा किया था. उसने अपने ही घर बेनीवाल सदन को जहर बनाने की लैब में तब्दील कर दिया था. जानकारी के अनुसार बरामद रसायनों से 60 किलो और एमडी ड्रग्स तैयार करने की खतरनाक योजना थी.एडीजी दिनेश एमएन ने बताया कि राजस्थान एजीटीएफ को लगातर सूचना मिल रही थी कि जोधपुर शहर में ड्रग्स माफियाओं द्वारा भारी मात्रा में ड्रग्स पैडलरो को लगातर एमडी की सप्लाई की जा रही है.


इसी क्रम में एजीटीएफ के एएसआई राकेश जाखड़ को मिली गोपनीय सूचना पर एसपी ज्ञानचंद यादव और एएसपी नरोत्तम लाल वर्मा के सुपरविजन में एक विशेष टीम गठित की गई. सूचना पर टीम ने तुरंत जाल बिछाने की रणनीति तैयार की.इसके बाद एजीटीएफ, एटीएस, डीएसटी और बनाड थाना पुलिस ने रात के अंधेरे में सुनसान इलाके में स्थित मकान की घेराबंदी की. जब टीम छत पर पहुंची तो वहां का नजारा दंग करने वाला था.

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बिजली के बल्ब की रोशनी में गद्दे पर एमडी सुखाई जा रही थी और चारों तरफ रसायनों के ड्रम व इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे बिखरे पड़े थे.मौके से पुलिस ने 3.055 किलोग्राम निर्मित एमडी ड्रग, डाइक्लोरोमीथेन, मैक्स फाइन केम, डी-आयोनाइज्ड वाटर और ज्योति हाइड्रोटेक जैसे घातक केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा, 9 बाल्टियां, स्टील के बर्तन और ड्रग्स सुखाने के उपकरण जब्त किए है.

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