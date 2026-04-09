मेंटेनेबिलिटी विवाद पर हाईकोर्ट का समाधान, 75 अपीलें अब रिट याचिकाओं के रूप में सुनी जाएंगी

Jodhour News: राजस्थान हाईकोर्ट ने पारिवारिक मामलों से जुड़ी लंबित अपीलों को लेकर एक अहम निर्णय देते हुए न्याय में हो रही देरी को दूर करने का प्रयास किया है. जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस सुनील बेनीवाल की खंडपीठ ने करीब चार साल से लंबित वृहद पीठ (लार्जर बेंच) के गठन में देरी को देखते हुए 75 डिवीजन बेंच अपीलों को सिंगल बेंच की रिट याचिकाओं में परिवर्तित करने का निर्देश दिया. मामला हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 24 के तहत पारिवारिक न्यायालयों द्वारा दिए गए अंतरिम भरण-पोषण आदेशों के खिलाफ अपीलों की पोषणीयता से जुड़ा है. इस मुद्दे पर वर्षों से कानूनी असमंजस बना हुआ है.

वर्ष 2010 में अजय मलिक बनाम शशि मामले में हाईकोर्ट ने ऐसे आदेशों को अंतरवर्ती मानते हुए अपील अयोग्य ठहराया था, लेकिन 2018 में कविता व्यास बनाम दीपक दवे प्रकरण में पूर्ण पीठ ने इस दृष्टिकोण को पलट दिया. इसके बाद बड़ी संख्या में अपीलें दाखिल हुईं, लेकिन 2022 में एक अन्य खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के कैप्टन रमेश चंदर कौशल बनाम वीणा कौशल फैसले के मद्देनजर 2018 के निर्णय पर सवाल उठाते हुए मामले को वृहद पीठ को भेज दिया.

यह रेफरेंस अब तक लंबित है. खंडपीठ ने कहा कि जब एक समान प्रश्न पहले ही वृहद पीठ को भेजा जा चुका है, तो अन्य खंडपीठ उस पर निर्णय नहीं दे सकती. यह न्यायिक अनुशासन के खिलाफ होगा. वहीं, चार वर्षों की देरी को देखते हुए कोर्ट ने माना कि लंबित अपीलों को और रोकना पक्षकारों के साथ अन्याय होगा.

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इसी स्थिति में न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए सभी 75 अपीलों को रिट याचिकाओं में परिवर्तित करने का आदेश दिया. रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया है कि इन मामलों को एकल पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए. साथ ही लंबित रेफरेंस की जानकारी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को देने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि शीघ्र वृहद पीठ का गठन हो सके और कानूनी स्थिति स्पष्ट हो सके.

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