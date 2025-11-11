Jodhpur News: राजस्थान HC ने खारिज कीं 11 PIL सरकारी अनुमान से 15% नीचे बोली पर ठेकेदार जमा करें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी

Jodhpur News: राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए टेंडर प्रक्रिया से जुड़े नियम 75-ए को संवैधानिक और वैध ठहराते हुए इस नियम के खिलाफ दायर 11 याचिकाओं को खारिज कर दिया है. यह फैसला न्यायाधीश मुन्नुरी लक्ष्मण और न्यायाधीश बिपिन गुप्ता की खंडपीठ ने सुनाया. कोर्ट ने कहा कि जो ठेकेदार सरकारी अनुमानित लागत से 15 प्रतिशत या उससे अधिक कम दर पर बोली लगाते हैं, उन्हें अतिरिक्त जमानत राशि (सिक्योरिटी) जमा करनी होगी.

मामला जल संसाधन विभाग से जुड़े विभिन्न निर्माण कार्यों से संबंधित था. जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर, सिरोही और प्रतापगढ़ के 11 ठेकेदारों ने 22 अक्टूबर 2021 की सरकारी अधिसूचना को चुनौती दी थी. जिसके तहत राजस्थान वित्तीय नियमों में नया नियम 75-ए जोड़ा गया था. इस नियम के अनुसार यदि सरकार ने किसी कार्य की अनुमानित लागत 100 रुपये तय की है और कोई ठेकेदार 85 रुपये से कम दर पर बोली लगाता है, तो ऐसी बोली असंतुलित बोली मानी जाएगी. ऐसी स्थिति में ठेकेदार को सामान्य सिक्योरिटी के अतिरिक्त असंतुलित बोली राशि का 50 प्रतिशत अतिरिक्त सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले एकमुश्त जमा करनी होगी. कार्य संतोषजनक रूप से पूरा होने पर यह राशि वापस की जाएगी. जबकि समय पर कार्य पूरा न करने पर इसे जब्त किया जा सकेगा.

याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया कि यह नियम मनमाना है और पहले से ही सरकारी विभागों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान मौजूद हैं. उन्होंने कहा कि एक ही कार्य के लिए दोहरी सिक्योरिटी देना आर्थिक रूप से कठिन है तथा प्रतिस्पर्धा के दौर में कम दर लगाना स्वाभाविक है. ठेकेदारों का यह भी कहना था कि सरकार के पास ऐसा कोई ठोस डेटा नहीं है जिससे यह साबित हो कि कम दर पर बोली लगाने वाले ठेकेदार कार्य अधूरा छोड़ देते हैं. राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता सज्जनसिंह राठौड़, महावीर विश्नोई और प्रवीण खंडेलवाल ने पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि जयपुर पीठ पहले ही 21 जुलाई 2025 को इसी नियम को वैध करार दे चुकी है.

साथ ही यह भी तर्क दिया गया कि ठेकेदारों ने टेंडर प्रक्रिया में भाग लेते समय नियम 75-ए की जानकारी के साथ ही बोली लगाई थी, इसलिए अब उसे चुनौती देना अनुचित है. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ठेकेदार पहले टेंडर प्रक्रिया में भाग लेते हैं, कार्य प्राप्त कर लेते हैं और बाद में नियम को चुनौती देते हैं यह न्यायसंगत नहीं है. न्यायालय ने टिप्पणी की कि खेल में भाग लेने के बाद उसके नियमों को चुनौती नहीं दी जा सकती. हाईकोर्ट ने माना कि नियम 75-ए न तो मनमाना है और न ही भेदभावपूर्ण, क्योंकि यह समान रूप से उन सभी पर लागू होता है जो अनुमानित लागत से 15 प्रतिशत या अधिक कम दर पर बोली लगाते हैं.

