हाईकोर्ट ने पलटा राजस्व विभाग का फैसला, खसरा विवाद में सभी प्रभावित पक्षों को शामिल करना जरूरी

Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट ने नागौर जिले के मकराना क्षेत्र के एक भूमि विवाद में महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए निचली राजस्व अदालतों के आदेशों को निरस्त कर दिया है. जस्टिस संजीत पुरोहित की बेंच ने कहा कि रास्ते से जुड़े मामलों में केवल आवेदक की मांग के आधार पर नहीं, बल्कि सभी संभावित विकल्पों और प्रभावित पक्षों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाना चाहिए.



मामला खसरा नंबर 162 में रास्ता देने को लेकर चल रही कार्यवाही से जुड़ा है. याचिकाकर्ताओं ने खसरा नंबर 161 के खातेदारों को भी पक्षकार बनाने की मांग की थी, ताकि वैकल्पिक मार्ग की स्थिति स्पष्ट हो सके. लेकिन उपखंड अधिकारी मकराना और बाद में राजस्व मंडल अजमेर ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि खसरा 161 से रास्ता नहीं मांगा गया है, इसलिए वहां के खातेदार आवश्यक पक्षकार नहीं हैं. हाईकोर्ट ने इस तर्क को अस्वीकार करते हुए कहा कि राजस्थान टेनेंसी एक्ट की धारा 251-ए के तहत पूर्ण आवश्यकता का सिद्धांत लागू होता है.



यानी रास्ता केवल सुविधा के लिए नहीं, बल्कि वास्तविक जरूरत के आधार पर दिया जाना चाहिए. यदि किसी अन्य खसरे से वैकल्पिक रास्ते की संभावना है, तो वहां के खातेदारों को सुनवाई में शामिल करना अनिवार्य है. हाईकोर्ट ने यह भी माना कि साइट निरीक्षण रिपोर्ट में खसरा 161 के पास से गुजरने वाले वैकल्पिक मार्ग का उल्लेख है. ऐसे में संबंधित खातेदारों को शामिल किए बिना सुनवाई करना अधूरा निर्णय होगा.

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हाईकोर्ट ने 30 मार्च 2021 और 20 सितंबर 2022 के आदेशों को रद्द करते हुए याचिकाकर्ताओं का आवेदन स्वीकार कर लिया और सभी आवश्यक पक्षकारों को शामिल करने के निर्देश दिए. साथ ही उपखंड अधिकारी को तीन माह में मामले का निस्तारण करने को कहा है.

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