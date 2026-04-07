Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

हाईकोर्ट ने पलटा राजस्व विभाग का फैसला, खसरा विवाद में सभी प्रभावित पक्षों को शामिल करना जरूरी

Makrana land dispute: राजस्थान हाईकोर्ट ने नागौर जिले के मकराना क्षेत्र में एक भूमि विवाद के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. जस्टिस संजीत पुरोहित की बेंच ने निचली राजस्व अदालतों (उपखंड अधिकारी मकराना और राजस्व मंडल अजमेर) के आदेशों को निरस्त कर दिया.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Apr 07, 2026, 07:33 AM IST | Updated:Apr 07, 2026, 07:33 AM IST

Trending Photos

Jaipur Weather: काले बादलों ने जयपुर में शुरू किया बरसना, बारिश के साथ ओले गिरने का जारी है अलर्ट
8 Photos
Rajasthan Weather Update

Jaipur Weather: काले बादलों ने जयपुर में शुरू किया बरसना, बारिश के साथ ओले गिरने का जारी है अलर्ट

भरतपुर में बवाल काटने को तैयार मौसम, IMD ने जारी की बारिश-ओलावृष्टि की चेतावनी, गिरेगी बिजली
7 Photos
bharatpur news

भरतपुर में बवाल काटने को तैयार मौसम, IMD ने जारी की बारिश-ओलावृष्टि की चेतावनी, गिरेगी बिजली

Dausa Weather Update: दौसा में मौसम का कहर! बारिश-ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, बिजली गिरने की चेतावनी
5 Photos
Dausa weather

Dausa Weather Update: दौसा में मौसम का कहर! बारिश-ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, बिजली गिरने की चेतावनी

Photo: दौसा का वो चमत्कारी मंदिर, जहां अर्जी लगाने से कट जाते हैं सारे संकट!
7 Photos
rajasthan temple

Photo: दौसा का वो चमत्कारी मंदिर, जहां अर्जी लगाने से कट जाते हैं सारे संकट!

हाईकोर्ट ने पलटा राजस्व विभाग का फैसला, खसरा विवाद में सभी प्रभावित पक्षों को शामिल करना जरूरी

Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट ने नागौर जिले के मकराना क्षेत्र के एक भूमि विवाद में महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए निचली राजस्व अदालतों के आदेशों को निरस्त कर दिया है. जस्टिस संजीत पुरोहित की बेंच ने कहा कि रास्ते से जुड़े मामलों में केवल आवेदक की मांग के आधार पर नहीं, बल्कि सभी संभावित विकल्पों और प्रभावित पक्षों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाना चाहिए.


मामला खसरा नंबर 162 में रास्ता देने को लेकर चल रही कार्यवाही से जुड़ा है. याचिकाकर्ताओं ने खसरा नंबर 161 के खातेदारों को भी पक्षकार बनाने की मांग की थी, ताकि वैकल्पिक मार्ग की स्थिति स्पष्ट हो सके. लेकिन उपखंड अधिकारी मकराना और बाद में राजस्व मंडल अजमेर ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि खसरा 161 से रास्ता नहीं मांगा गया है, इसलिए वहां के खातेदार आवश्यक पक्षकार नहीं हैं. हाईकोर्ट ने इस तर्क को अस्वीकार करते हुए कहा कि राजस्थान टेनेंसी एक्ट की धारा 251-ए के तहत पूर्ण आवश्यकता का सिद्धांत लागू होता है.


यानी रास्ता केवल सुविधा के लिए नहीं, बल्कि वास्तविक जरूरत के आधार पर दिया जाना चाहिए. यदि किसी अन्य खसरे से वैकल्पिक रास्ते की संभावना है, तो वहां के खातेदारों को सुनवाई में शामिल करना अनिवार्य है. हाईकोर्ट ने यह भी माना कि साइट निरीक्षण रिपोर्ट में खसरा 161 के पास से गुजरने वाले वैकल्पिक मार्ग का उल्लेख है. ऐसे में संबंधित खातेदारों को शामिल किए बिना सुनवाई करना अधूरा निर्णय होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now


हाईकोर्ट ने 30 मार्च 2021 और 20 सितंबर 2022 के आदेशों को रद्द करते हुए याचिकाकर्ताओं का आवेदन स्वीकार कर लिया और सभी आवश्यक पक्षकारों को शामिल करने के निर्देश दिए. साथ ही उपखंड अधिकारी को तीन माह में मामले का निस्तारण करने को कहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news