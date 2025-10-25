जोधपुर में युवक ने सड़क पर खुद का रेता गला, पिता ने रोकने की कोशिश में गंवाई उंगलियां

Jodhpur News: शहर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. रातानाडा थाना क्षेत्र में स्थित फर्न होटल के पास देर शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक युवक ने सड़क के बीचों-बीच खुद का गला काट लिया. इस भयावह दृश्य को देखकर मौके पर मौजूद लोग स्तब्ध रह गए.



प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, युवक अचानक सड़क पर आया और अपने साथ लाए धारदार चाकू से खुद का गला रेत लिया. पास ही मौजूद उसके पिता ने जब उसे रोकने की कोशिश की, तो स्थिति और भयावह हो गई. युवक के हाथ में चाकू होने के कारण पिता की उंगलियां कट गईं, लेकिन उन्होंने बेटे को बचाने का भरसक प्रयास किया.

गंभीर रूप से घायल युवक की मौत

गंभीर रूप से घायल युवक को लोगों की मदद से तुरंत महात्मा गांधी अस्पताल (MGH) पहुंचाया गया. वहाँ डॉक्टरों की टीम ने उपचार शुरू किया, लेकिन गले में गहरी चोट और अत्यधिक रक्तस्राव के चलते युवक ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया.

पुलिस मौके पर पहुंची, जांच जारी

घटना की सूचना मिलते ही रातानाडा थानाधिकारी दिनेश लखावत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने मृत युवक के शव को मोर्चरी में रखवाया, वहीं उसके पिता सत्यनारायण सोनी को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के अनुसार, सत्यनारायण सोनी के हाथ की उंगलियां गंभीर रूप से घायल हैं, जो बेटे को रोकते समय कट गईं.

आत्मघाती कदम की वजह अब तक अज्ञात

फिलहाल, युवक ने आत्मघाती कदम क्यों उठाया, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आसपास के लोगों व परिजनों से पूछताछ की जा रही है. मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि युवक किस मानसिक स्थिति में था और इस कदम के पीछे कोई पारिवारिक विवाद या मानसिक तनाव तो नहीं था.

इलाके में सन्नाटा, लोग स्तब्ध

घटना के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया. फर्न होटल के आसपास खड़े लोगों ने बताया कि उन्होंने पहले युवक को चिल्लाते हुए देखा, फिर अचानक उसने खुद पर हमला कर लिया. इस दर्दनाक घटना से क्षेत्र के लोग हैरान और दुखी हैं.

