T20 वर्ल्ड कप विवाद... बांग्लादेश-पाकिस्तान के फैसले पर मनिंदरजीत सिंह बिट्टा का बड़ा बयान

T20 World Cup controversy: बांग्लादेश द्वारा T20 वर्ल्ड कप के बहिष्कार और पाकिस्तान के भारत के साथ मैच नहीं खेलने के फैसले पर मनिंदरजीत सिंह बिट्टन ने बड़ा बयान दिया है. मनिंदरजीत सिंह बिट्टन ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे सुरक्षित देश में से एक है. अगर दुनिया के किसी देश को खतरा है, तो वह इन दोनों देशों में खेलने से खतरा है.

अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है, जिस देश में किसी को खतरा नहीं है. भारत एक सुरक्षित देश है. खतरा अगर हमें रहता है, तो जो मना कर रहे हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान है. पूरी दुनिया को इन देशों में अगर मैच खेला जाए, तो सब देशों को खतरा है. भारत को भी खतरा है और जो देश जाएंगे उनको भी खतरा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

दो देश ऐसे हैं आज के समय पाकिस्तान और बांग्लादेश जो आतंकवादियों का गढ़ बन चुके हैं. आतंकवादियों की फैक्ट्री बन चुके हैं. आतंकवादियों को सह देते हैं. बांग्लादेश के अंदर कितने हिंदू भाइयों का कत्लेआम हुआ. पिछले समय में पहलगाम की घटना, पुलवामा की घटना, जगह-जगह बम ब्लास्ट हुए. क्यों हुए क्या कारण था. इसके पीछे पाकिस्तान और पाकिस्तान की ISI थी.

हमारा देश सुरक्षित है, लेकिन हमारा देश पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से खुद ही मैच नहीं खेलना चाहेगा. बांग्लादेश में हमारी बहू बेटियां सुरक्षित ना हो, हमारी बहनें सुरक्षित ना हो, हमारे भाई सुरक्षित ना हो, उनको लटका करके आग लगा दी जाती है और पाकिस्तान के अंदर हमारे मंदिरों, गुरुद्वारों का अपमान होता है.

इसी हिंदुस्तान में पहलगाम जैसी घटनाएं करते हैं. पाकिस्तान से खतरा है. हमारे देश में किसी को कोई खतरा नहीं. आपको बता दें कि मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जोधपुर प्रवास पर हैं और जोधपुर में कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं.