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बालमुकुंद बिस्सा की शहादत ने जगाई आजादी की अलख, जोधपुर के भारत में विलय तक पहुंची संघर्ष की गाथा

Independence Day Special: मारवाड़ का स्वतंत्रता संघर्ष अंग्रेजों के साथ निरंकुश राजशाही के खिलाफ भी था. बालमुकुंद बिस्सा ने 1942 में जेल में भूख हड़ताल करते हुए शहादत दी. बाद में सरदार पटेल और वी.पी. मेनन की कूटनीति से जोधपुर का भारत में विलय संभव हुआ.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Aug 15, 2026, 08:17 AM IST | Updated:Aug 15, 2026, 08:17 AM IST
बालमुकुंद बिस्सा की शहादत ने जगाई आजादी की अलख, जोधपुर के भारत में विलय तक पहुंची संघर्ष की गाथा
Image Credit: Independence Day Special

Independence Day Special: जोधपुर और मारवाड़ का स्वतंत्रता आंदोलन केवल अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ी गई लड़ाई नहीं था. यहां जनता को रियासत की निरंकुश राजशाही के खिलाफ भी आवाज उठानी पड़ी. लोगों की मांग सिर्फ अंग्रेजों से आजादी तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे उत्तरदायी शासन और लोकतांत्रिक अधिकार भी चाहते थे. इसी संघर्ष में शहीद बालमुकुंद बिस्सा का नाम आज भी सम्मान से लिया जाता है.

बिस्सा ने राजनीतिक बंदियों के अधिकारों और जेल में हो रहे अमानवीय व्यवहार के विरोध में भूख हड़ताल की. संघर्ष के दौरान 19 जून 1942 को जोधपुर सेंट्रल जेल में उनका निधन हो गया. उनकी शहादत ने मारवाड़ के आंदोलन को नई ताकत दी और जनता के बीच आक्रोश को और तेज कर दिया.

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भारत छोड़ो आंदोलन से पहले ही शुरू हो चुका था संघर्ष

वर्ष 1942 में देश अंग्रेजों के खिलाफ निर्णायक आंदोलन की ओर बढ़ रहा था. 8 अगस्त को कांग्रेस ने 'करो या मरो' के संकल्प के साथ भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया. हालांकि, मारवाड़ में इसके पहले ही उत्तरदायी शासन की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हो चुका था.

मारवाड़ लोक परिषद और जोधपुर रियासत के बीच टकराव बढ़ता जा रहा था. जागीरदारों के अत्याचार, प्रशासनिक दखल और जनता को लोकतांत्रिक अधिकार नहीं मिलने के खिलाफ लोगों में असंतोष बढ़ रहा था. धीरे-धीरे यह असंतोष संगठित आंदोलन में बदल गया.

जयनारायण व्यास के नेतृत्व में आंदोलन

26 मई 1942 को जयनारायण व्यास के नेतृत्व में लोक परिषद ने आंदोलन शुरू किया. आंदोलनकारियों ने राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित करने और तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव की मांग उठाई. जोधपुर रियासत के अलग-अलग इलाकों से सत्याग्रही आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंचे.

इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी भी रही. सरकार ने आंदोलन को रोकने के लिए सत्याग्रहियों की गिरफ्तारियां शुरू कर दीं और उन्हें जेलों में भेजा जाने लगा.

41 सत्याग्रहियों ने शुरू की भूख हड़ताल

गिरफ्तार किए गए सत्याग्रहियों में बालमुकुंद बिस्सा भी शामिल थे. जेल में राजनीतिक बंदियों के साथ कथित दुर्व्यवहार के विरोध में 41 सत्याग्रहियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी.

आंदोलनकारियों पर लाठियां भी बरसाई गईं.

भूख हड़ताल और मारपीट के कारण बिस्सा की हालत लगातार खराब होती गई. इसके बावजूद संघर्ष जारी रहा. आखिरकार 19 जून 1942 को जोधपुर सेंट्रल जेल में उन्होंने दम तोड़ दिया. उनकी शहादत की खबर बाहर पहुंचते ही जोधपुर में जनाक्रोश फैल गया. इसके बाद लोक परिषद ने आंदोलन को और तेज कर दिया.

लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए दिया बलिदान

बालमुकुंद बिस्सा का बलिदान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि उनका संघर्ष किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं था. उन्होंने उत्तरदायी शासन, राजनीतिक अधिकार और जनता की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्योछावर किए.

उनकी शहादत ने मारवाड़ की जनता को यह संदेश दिया कि लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई केवल राजनीतिक नेताओं की जिम्मेदारी नहीं है. इसमें आम नागरिक की भागीदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है.

आजादी के बाद जोधपुर के भारत विलय की चुनौती

स्वतंत्रता के बाद भी जोधपुर के सामने एक बड़ी राजनीतिक चुनौती थी. अगस्त 1947 में तत्कालीन महाराजा हनवंत सिंह के पाकिस्तान में शामिल होने की संभावना से पश्चिमी राजस्थान के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे. जिन्ना की ओर से जोधपुर को पाकिस्तान में शामिल होने के लिए आकर्षक शर्तों का संकेत दिए जाने की चर्चा भी रही.

ऐसे समय में सरदार वल्लभभाई पटेल और वी.पी. मेनन की कूटनीतिक सूझबूझ निर्णायक साबित हुई. अंततः जोधपुर का भारत में विलय संभव हुआ.

बलिदानों से मजबूत हुई आजादी और लोकतंत्र की नींव

मारवाड़ की स्वतंत्रता गाथा में बालमुकुंद बिस्सा की शहादत एक अहम अध्याय है. जेल की यातनाएं सहने वाले और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले इन बलिदानियों ने आजाद भारत की नींव मजबूत करने में योगदान दिया.

15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन मारवाड़ की धरती उन बलिदानियों को याद कर रही थी जिन्होंने आजादी से पहले ही जनता के अधिकारों और लोकतांत्रिक शासन की लड़ाई का बिगुल बजा दिया था. बालमुकुंद बिस्सा की शहादत इसी संघर्ष की ऐसी स्मृति है, जो मारवाड़ के स्वतंत्रता इतिहास में हमेशा जीवित रहेगी.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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