ओसियां में दो ट्रकों में टक्कर के बाद लगी आग, दो लोगों के जिंदा जलने की आशंका!

Jodhpur Accident: राजस्थान के जोधपुर जिले में ओसियां क्षेत्र में भारतमाला रोड पर रविवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया. जहां दो ट्रक आपस में भिड़ गईं. रतन नगर से चंडालिया रोड के बीच दो ट्रकों की आमने-सामने जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसके बाद दोनों ट्रकों में भीषण आग लग गई.

टक्कर इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. आगजनी के दौरान ट्रकों में एक या दो लोगों के फंसे होने और उनके जिंदा जलने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि प्रशासन की ओर से अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है.

सूचना मिलते ही ओसियां थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया. ओसियां ग्राम पंचायत की दमकल को भी तुरंत घटनास्थल पर रवाना किया गया. आग की तीव्रता अधिक होने के कारण राहत और बचाव कार्य में काफी समय लगा.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आग पूरी तरह बुझने के बाद स्थिति स्पष्ट होने की बात कही जा रही है. हादसे के चलते भारतमाला रोड पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा.

राजस्थान हाईकोर्ट ने जैसलमेर जिले की पोकरण तहसील स्थित ओढाणिया ग्राम पंचायत में कथित भ्रष्टाचार के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए नोटिस जारी किया है. जस्टिस डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी व जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला करदाताओं के पैसों के अपव्यय का प्रतीत होता है तथा सरपंच और ग्राम सेवक द्वारा शक्तियों का मनमाना उपयोग किया गया है.

याचिकाकर्ता कन्हैयालाल की ओर से अधिवक्ता श्याम पालीवाल ने जनहित याचिका दायर कर बताया कि सरपंच, ग्राम सेवक व अन्य कर्मचारियों ने आपसी मिलीभगत से ग्राम पंचायत के लाखों रुपये हड़प लिए. विद्यालय की चारदीवारी और रंग-रोगन के नाम पर भुगतान कर लिया गया, जबकि आरटीआई से मिली जानकारी में विद्यालय प्रशासन ने ऐसे किसी कार्य से इनकार किया. जांच समिति के समक्ष रिकॉर्ड को लेकर सरपंच व ग्राम सेवक एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं. इस संबंध में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद जांच आगे नहीं बढ़ने पर कोर्ट ने जवाब तलब किया.

