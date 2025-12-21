ओसियां में दो ट्रकों में टक्कर के बाद लगी आग, दो लोगों के जिंदा जलने की आशंका!

Jodhpur Accident: जोधपुर जिले में ओसियां क्षेत्र में भारतमाला रोड पर रविवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया. रतन नगर से चंडालिया रोड के बीच दो ट्रकों की आमने-सामने जबरदस्त टक्कर हो गई.
Jodhpur Accident: राजस्थान के जोधपुर जिले में ओसियां क्षेत्र में भारतमाला रोड पर रविवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया. जहां दो ट्रक आपस में भिड़ गईं. रतन नगर से चंडालिया रोड के बीच दो ट्रकों की आमने-सामने जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसके बाद दोनों ट्रकों में भीषण आग लग गई.
टक्कर इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. आगजनी के दौरान ट्रकों में एक या दो लोगों के फंसे होने और उनके जिंदा जलने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि प्रशासन की ओर से अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है.
सूचना मिलते ही ओसियां थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया. ओसियां ग्राम पंचायत की दमकल को भी तुरंत घटनास्थल पर रवाना किया गया. आग की तीव्रता अधिक होने के कारण राहत और बचाव कार्य में काफी समय लगा.
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आग पूरी तरह बुझने के बाद स्थिति स्पष्ट होने की बात कही जा रही है. हादसे के चलते भारतमाला रोड पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा.
