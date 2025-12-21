Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

ओसियां में दो ट्रकों में टक्कर के बाद लगी आग, दो लोगों के जिंदा जलने की आशंका!

Jodhpur Accident: जोधपुर जिले में ओसियां क्षेत्र में भारतमाला रोड पर रविवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया. रतन नगर से चंडालिया रोड के बीच दो ट्रकों की आमने-सामने जबरदस्त टक्कर हो गई.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Jugal Kishore
Published: Dec 21, 2025, 11:45 PM IST | Updated: Dec 21, 2025, 11:45 PM IST

Trending Photos

राजस्थान का ऐसा मंदिर, जहां भगवान के साथ पत्नी और प्रेमिका की होती है पूजा!
8 Photos
Rajasthan Unique Temple

राजस्थान का ऐसा मंदिर, जहां भगवान के साथ पत्नी और प्रेमिका की होती है पूजा!

फटाफट घर पर बनाएं मारवाड़ी पितौड़, जानें रेसिपी और फायदें
6 Photos
Rajasthani Marwadi Pitod

फटाफट घर पर बनाएं मारवाड़ी पितौड़, जानें रेसिपी और फायदें

राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली सर्दी! इन जिलों में शीतलहर की चेतावनी, जानें आज का ताजा अपडेट
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली सर्दी! इन जिलों में शीतलहर की चेतावनी, जानें आज का ताजा अपडेट

Photos- सर्दियों में ऐसा दिखता है माउंट आबू, 0°C ठंड के बीच ये नजारे जीत लेगे आपका दिल
11 Photos
rajasthan place to visit

Photos- सर्दियों में ऐसा दिखता है माउंट आबू, 0°C ठंड के बीच ये नजारे जीत लेगे आपका दिल

ओसियां में दो ट्रकों में टक्कर के बाद लगी आग, दो लोगों के जिंदा जलने की आशंका!

Jodhpur Accident: राजस्थान के जोधपुर जिले में ओसियां क्षेत्र में भारतमाला रोड पर रविवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया. जहां दो ट्रक आपस में भिड़ गईं. रतन नगर से चंडालिया रोड के बीच दो ट्रकों की आमने-सामने जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसके बाद दोनों ट्रकों में भीषण आग लग गई.

टक्कर इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. आगजनी के दौरान ट्रकों में एक या दो लोगों के फंसे होने और उनके जिंदा जलने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि प्रशासन की ओर से अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सूचना मिलते ही ओसियां थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया. ओसियां ग्राम पंचायत की दमकल को भी तुरंत घटनास्थल पर रवाना किया गया. आग की तीव्रता अधिक होने के कारण राहत और बचाव कार्य में काफी समय लगा.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आग पूरी तरह बुझने के बाद स्थिति स्पष्ट होने की बात कही जा रही है. हादसे के चलते भारतमाला रोड पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

राजस्थान हाईकोर्ट ने जैसलमेर जिले की पोकरण तहसील स्थित ओढाणिया ग्राम पंचायत में कथित भ्रष्टाचार के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए नोटिस जारी किया है. जस्टिस डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी व जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला करदाताओं के पैसों के अपव्यय का प्रतीत होता है तथा सरपंच और ग्राम सेवक द्वारा शक्तियों का मनमाना उपयोग किया गया है.

याचिकाकर्ता कन्हैयालाल की ओर से अधिवक्ता श्याम पालीवाल ने जनहित याचिका दायर कर बताया कि सरपंच, ग्राम सेवक व अन्य कर्मचारियों ने आपसी मिलीभगत से ग्राम पंचायत के लाखों रुपये हड़प लिए. विद्यालय की चारदीवारी और रंग-रोगन के नाम पर भुगतान कर लिया गया, जबकि आरटीआई से मिली जानकारी में विद्यालय प्रशासन ने ऐसे किसी कार्य से इनकार किया. जांच समिति के समक्ष रिकॉर्ड को लेकर सरपंच व ग्राम सेवक एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं. इस संबंध में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद जांच आगे नहीं बढ़ने पर कोर्ट ने जवाब तलब किया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJodhpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news