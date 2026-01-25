जोधपुर में आग का कहर! बैंक और जिम बिल्डिंग में लगी भीषण आग, दमकलकर्मी बेहोश

Jodhpur Fire: जोधपुर शहर के मंडोर कृषि मंडी के बाहर स्थित एक बहुमंजिला इमारत में रविवार शाम को अचानक आग लग गई. सूचना के अनुसार, इस इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर गोदाम, प्रथम तल पर ICICI बैंक की शाखा तथा तीसरी मंजिल पर एक जिम संचालित है.

अज्ञात कारणों से बैंक की एक फ्लोर में आग लगी, जो देखते ही देखते विकराल रूप लेने लगी. आग लगते ही आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई और तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

आग बुझाने के दौरान अत्यधिक धुएं के कारण दमकलकर्मी अभिषेक की तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गया, जिसे तत्काल अस्पताल भिजवाया गया. एहतियातन आसपास के क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति कुछ समय के लिए बंद कर दी गई. चूंकि पास में बड़े-बड़े गोदाम और दुकानें स्थित हैं. इसलिए क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया था.

समय रहते आग पर नियंत्रण पा लेने से एक बड़ा हादसा टल गया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली. घटना की सूचना पुलिस को भी दी गई, जिसके बाद बैंक के अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस व दमकल विभाग द्वारा आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है.

