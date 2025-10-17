जोधपुर के पेंट गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर ख़ाक, लपटें बुझाने में छूटे फायर फाइटर्स के पसीने

Massive Fire In Jodhpur: जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में प्रथम पुलिया के पास रंग सागर नामक तीन मंजिला पेंट गोदाम में देर रात भीषण आग लग गई. ज्वलनशील सामग्री के कारण आग तेजी से फैली. दमकल विभाग, रीको और सेना की टीमें पांच घंटे तक आग बुझाने में जुटी रहीं, लेकिन नियंत्रण नहीं हो सका.
Jodhpur News: जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में प्रथम पुलिया के पास प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की गली में स्थित रंग सागर नामक तीन मंजिला गोदाम और दुकान में गुरुवार देर रात भीषण आग लग गई. यह गोदाम रंग और पेंट का बताया जा रहा है, जिसमें बड़ी मात्रा में ऑयल, स्पिनर और स्प्रिट जैसी ज्वलनशील सामग्री भरी हुई थी. आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचित किया. नगर निगम की शास्त्री नगर, बासनी, मंडोर और बोरानाडा इकाइयों से दमकल वाहन मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए.
आग की लपटें इतनी तेज थीं कि वे दूर-दूर तक दिखाई दे रही थीं. मौके पर पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश और दक्षिण महापौर वनिता सेठ भी पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. आग की भयावहता को देखते हुए रीको और सेना की दमकल इकाइयों को भी बुलाया गया. इसके अलावा, एयर लिफ्ट फायर ब्रिगेड की मदद से फोम डालकर आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन पांच घंटे बीत जाने के बाद भी आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका.
प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, इस आगजनी से लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. गोदाम में रखी ज्वलनशील सामग्री के कारण आग तेजी से फैली, जिससे बचाव कार्यों में मुश्किलें आईं. स्थानीय प्रशासन और दमकल विभाग अब भी आग को नियंत्रित करने में जुटे हैं. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है. स्थानीय लोगों में इस घटना से दहशत का माहौल है.
