जोधपुर में भयावह सड़क हादसा, ट्रेलर और टेंपो की भिड़ंत, 3 की दर्दनाक मौत, दर्जन भर घायल

Jodhpur News:  तेज रफ्तार ट्रेलर ने गुजरात से रामदेवरा बाबा के दर्शन को जा रहे टेंपो ट्रैवलर को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेलर पलट गया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Nov 16, 2025, 08:35 AM IST | Updated: Nov 16, 2025, 08:35 AM IST

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर जिले के बालेसर क्षेत्र में शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना ने कई परिवारों को शोक में डुबो दिया. एनएच-125 पर खारी बेरी गांव के निकट मोड़ पर एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने गुजरात से रामदेवरा बाबा के दर्शन को जा रहे टेंपो ट्रैवलर को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेलर पलट गया, जबकि टेंपो के परखचे उड़ गए. हादसे में तीन श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दर्जन भर लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायलों को तत्काल एंबुलेंस और निजी वाहनों की मदद से बालेसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद कई घायलों को जोधपुर के एमडीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया.

सुबह साढ़े पांच बजे भक्तों का काफिला
घटना शनिवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे की है, जब गुजरात के अहमदाबाद जिले के भक्त रामदेवरा मंदिर के वार्षिक मेले में दर्शन के लिए जा रहे थे. टेंपो में कुल 15-20 श्रद्धालु सवार थे, जिनमें महिलाएं और बुजुगर भी शामिल थे. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रेलर चालक ने मोड़ पर नियंत्रण खो दिया, जिससे सामने आ रहे टेंपो से जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर के बाद ट्रेलर सड़क किनारे पलट गया, जबकि टेंपो का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. मृतकों की पहचान गुजरात निवासी रमेशभाई (52), लक्ष्मीबाई (48) और छोटूभाई (35) के रूप में हुई है. घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनमें सिर और छाती पर चोटें हैं.

थाना प्रभारी ने संभाला मोर्चा
हादसे की सूचना मिलते ही बालेसर थाना प्रभारी मूलसिंह भाटी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने ट्रेलर चालक को हिरासत में ले लिया है और लापरवाही से मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. प्रभारी भाटी ने बताया, "तेज गति और अंधेरा हादसे के मुख्य कारण लग रहे हैं. चालक की मेडिकल जांच कराई जा रही है." फोरेंसिक टीम ने मौके का मुआयना किया, और शवों को पोस्टमार्टम के लिए जोधपुर भेज दिया गया. ट्रैफिक पुलिस ने एनएच-125 पर यातायात सुचारू रखने के लिए डायवर्जन लागू किया.

श्रद्धालुओं में शोक, प्रशासन ने की व्यवस्था
रामदेवरा मेले के दौरान यह हादसा भक्तों के बीच सनसनी फैला रहा है. गुजरात से आए परिजनों ने न्याय की मांग की है. जिला प्रशासन ने घायलों के इलाज के लिए विशेष टीम तैनात की है, जबकि मृतकों के परिवारों को सहायता राशि देने का आश्वासन दिया गया. विशेषज्ञों का कहना है कि एनएच-125 पर मोड़ों पर स्पीड ब्रेकर और साइनेज की कमी हादसों को न्योता दे रही है. यह घटना सड़क सुरक्षा पर पुनर्विचार की मांग करती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

