/अभी धरने पर हैं दिव्या मदेरणा, टाइम खत्म होने के बाद RO ऑफिस में BJP विधायक की एंट्री पर भड़की

Jodhpur News: मथानिया नगर पालिका चुनाव में नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन सोमवार को सियासी माहौल गरमा गया. ओसियां की पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा ने भाजपा विधायक भैराराम सियोल पर नामांकन का समय समाप्त होने के बाद भी रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) के कक्ष में मौजूद रहने का आरोप लगाया. विरोध जताते हुए दिव्या मदेरणा नगरपालिका कार्यालय पहुंचीं और आरओ कक्ष के सामने धरने पर बैठ गईं.

3 बजे बाद आरओ कक्ष में मौजूदगी का आरोप

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दिव्या मदेरणा का आरोप है कि नामांकन का निर्धारित समय दोपहर 3 बजे समाप्त होने के बावजूद भाजपा विधायक भैराराम सियोल करीब 3:05 बजे के बाद भी आरओ कक्ष में मौजूद थे. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मुख्य गेट बंद था. इस दौरान उन्होंने पुलिस प्रशासन से वहां मौजूद लोगों को हटाने के लिए कहा.

आज मंगलवार को सोशल मीडिया हैंडल X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि “सिर्फ़ हंगामा खड़ा करना मेरा मक़सद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए.” मथानिया में चुनावी प्रक्रिया में हुए कथित भेदभाव के खिलाफ़ मैं आज सुबह 08:53 बजे भी RO कार्यालय के बाहर बैठी हूँ. न्याय की लड़ाई जारी है...'

“सिर्फ़ हंगामा खड़ा करना मेरा मक़सद नहीं,

मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए।”



मथानिया में चुनावी प्रक्रिया में हुए कथित भेदभाव के खिलाफ़ मैं आज सुबह 08:53 बजे भी RO कार्यालय के बाहर बैठी हूँ।



न्याय की लड़ाई जारी है... pic.twitter.com/FsnNGFHQP6 — Divvya Mahepal Madernna (@DivyaMaderna) September 1, 2026

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध

घटना की जानकारी मिलने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौके पर विरोध जताया. कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा से बातचीत की. इसके बाद दिव्या मदेरणा मथानिया नगरपालिका कार्यालय पहुंचीं और आरओ कक्ष के सामने धरने पर बैठ गईं. उनके धरने के बाद मौके पर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं.

दोनों दलों ने सार्वजनिक नहीं की वार्डवार सूची

मथानिया नगर पालिका चुनाव में नामांकन के अंतिम दिन तक भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने वार्डवार प्रत्याशियों की अधिकृत सूची सार्वजनिक नहीं की थी. दोनों पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के नाम और अधिकृत चुनाव चिह्न सीधे रिटर्निंग अधिकारी को भेजे.

25 वार्डों में होना है चुनाव

मथानिया नगर पालिका में कुल 25 वार्ड हैं, जहां चुनाव होने हैं. वहीं नगर पालिका अध्यक्ष का पद अनुसूचित जाति (एससी) महिला के लिए आरक्षित किया गया है. नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन हुए इस घटनाक्रम के बीच पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा अभी भी नगरपालिका कार्यालय स्थित आरओ ऑफिस के सामने धरने पर बैठी हैं.