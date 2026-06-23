/प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, गायत्री राठौड़ ने अस्पतालों का लिया जायजा

Jodhpur News: जोधपुर पावटा जिला सैटेलाइट अस्पताल में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के बाद चिकित्सा विभाग प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ जोधपुर पहुंचीं. देर रात उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया और सुबह एक बार फिर उम्मेद अस्पताल, मथुरादास माथुर अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों में पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया. हालांकि, दोनों प्रसूताओं, जिनकी हालत गंभीर है, उन्हें फिलहाल एम्स में भर्ती करवाया गया है.

प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उम्मेद हॉस्पिटल राज्य के सबसे पुराने अस्पतालों में से एक है. यह वर्ष 1938 से संचालित हो रहा है और यहां प्रतिवर्ष करीब 25,000 डिलीवरी होती हैं. यह बहुत बड़ा आंकड़ा है. इन डिलीवरी में से करीब 40 प्रतिशत कॉम्प्लेक्स डिलीवरी होती हैं, जिनमें सिजेरियन डिलीवरी भी शामिल हैं.

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इसी को देखते हुए उन्होंने अस्पताल के पोस्ट-ऑपरेटिव वार्ड, लेबर रूम एरिया का निरीक्षण किया. उन्होंने महिलाओं, डॉक्टरों और स्टाफ से भी बातचीत की कि किस प्रकार सभी मेडिकल प्रोटोकॉल्स का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यहां लोगों को बेहतर इलाज मिलता है, तभी इतने बड़े स्तर पर मरीज यहां आते हैं. यहां बेहतरीन डॉक्टर और सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं.

उन्होंने कहा कि पावटा अस्पताल में एक-दो दिन पहले जिन प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी थी, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है. इनमें से छह महिलाओं की हालत में काफी सुधार है और वे सामान्य स्थिति में हैं. फिलहाल उन्हें केवल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और संभवतः तीन-चार दिन में उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा.

उन्होंने बताया कि एक-दो महिलाओं की स्थिति अभी गंभीर है, क्योंकि वे पहले से ही हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी की श्रेणी में थीं. इनमें कुछ महिलाएं जेस्टेशनल डायबिटीज और एनीमिया से पीड़ित थीं तथा प्रसव के बाद उन्हें पीपीएच (पोस्ट पार्टम हेमरेज) की समस्या भी हुई. इसी कारण उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है. हालांकि वे डॉक्टरों की निगरानी में आईसीयू में भर्ती हैं और चिकित्सा टीम लगातार उनका उपचार कर रही है.

गायत्री राठौड़ ने कहा कि आज सभी डॉक्टरों के साथ बैठक कर समीक्षा की जाएगी कि मेडिकल एसओपी का पूरी तरह पालन हो. उन्होंने कहा कि दवाइयों के भंडारण, नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी व्यवस्था और पोस्ट-ऑपरेटिव वार्ड में निर्धारित प्रोटोकॉल्स का पालन सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि की गुंजाइश न रहे.

उन्होंने कहा कि एसओपी विशेषज्ञों द्वारा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तैयार किए जाते हैं. अस्पताल संचालन, ऑपरेशन प्रक्रिया और दवाइयों के प्रशासन को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश बनाए गए हैं. हमारा प्रयास है कि इनका पूरी तरह पालन हो.

उन्होंने माना कि कहीं-कहीं मैनपावर की कमी या अत्यधिक कार्यभार के कारण प्रोटोकॉल्स के पालन में कठिनाई आ सकती है, लेकिन ऐसे मामलों को कैसे दूर किया जाए, इस पर भी काम किया जा रहा है.

सभी डॉक्टरों को लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि एसओपी का पालन किया जाए, ताकि किसी भी मरीज की स्थिति में बदलाव होने पर समय रहते आवश्यक उपचार किया जा सके. गायत्री राठौड़ ने कहा कि ऑपरेशन थिएटर और पोस्ट-ऑपरेटिव वार्ड सहित कई स्थानों पर खुले कॉरिडोर होने के कारण एयर कंडीशनिंग पूरी तरह प्रभावी नहीं रह पाती है.

हालांकि, एनआईसीयू, पीआईसीयू और आईसीयू जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एयर कंडीशनर पूरी तरह कार्यरत हैं. कैनुला और ग्लव्स की उपलब्धता को लेकर उन्होंने कहा कि इस संबंध में डॉक्टरों से भी चर्चा की गई है. अस्पताल में इनकी पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है. सामग्री की आपूर्ति या तो केंद्रीय स्तर से की जाती है या आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय स्तर पर खरीद कर व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है.

