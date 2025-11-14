ट्रॉमा सेंटर के चिकित्साधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार, CMHO की भूमिका को लेकर जांच

Jodhpur News: राजस्थान ACB ने जोधपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए राजकीय ट्रॉमा सेंटर बिलाड़ा के चिकित्साधिकारी डॉ. बुधराज बिश्नोई को 3 लाख 70 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया.
Jodhpur News: राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने जोधपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए राजकीय ट्रॉमा सेंटर बिलाड़ा के चिकित्साधिकारी डॉ. बुधराज बिश्नोई को 3 लाख 70 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया.
एसीबी महानिदेशक गोविंद गुप्ता के अनुसार, जोधपुर शहर इकाई को शिकायत मिली थी कि डॉ. बिश्नोई परिवादी के भाई को फार्मासिस्ट पद पर नियुक्ति दिलाने के लिए 3 लाख रुपये तथा उसके दोस्त को सफाईकर्मी पद पर नियुक्ति दिलाने के लिए 50,000 से 1 लाख रुपये तक की रिश्वत सीएमएचओ जोधपुर ग्रामीण डॉ. मोहनदान देथा के नाम पर मांग रहे थे.
शिकायत की सत्यापन के बाद उप महानिरीक्षक भुवन भूषण यादव के सुपरविजन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चक्रवर्ती सिंह राठौड़ के नेतृत्व में ट्रैप टीम का गठन किया गया. टीम ने डॉ. बिश्नोई को परिवादी से 3,70,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया. मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है. साथ ही अन्य संभावित संदिग्धों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.
