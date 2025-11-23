Zee Rajasthan
कांग्रेस के समय सरकार की शह पर धर्मांतरण होता था- मंत्री जोगाराम पटेल

कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के समय सरकार की शह पर धर्मांतरण होता था, जो किसी से छिपा नहीं है. डोटासरा जैसे लोग धर्मांतरण में लिप्त अपराधियों को आश्रय देते थे . 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Nov 23, 2025, 04:22 PM IST | Updated: Nov 23, 2025, 04:22 PM IST

कांग्रेस के समय सरकार की शह पर धर्मांतरण होता था- मंत्री जोगाराम पटेल

Jodhpur News: प्रदेश के कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के समय सरकार की शह पर धर्मांतरण होता था, जो किसी से छिपा नहीं है. डोटासरा जैसे लोग धर्मांतरण में लिप्त अपराधियों को आश्रय देते थे लेकिन अब मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाए हैं, जिससे डोटासरा और कांग्रेस की मंशा पर पानी फिरेगा.

विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध कानून बल, छल पूर्वक, प्रलोभन देकर या विवाह द्वारा अवैध धर्मान्तरण को सख्ती से रोकेगा. अब कोई व्यक्ति या संस्था, किसी व्यक्ति पर कपटपूर्वक, बलपूर्वक, अनुचित प्रभाव आदि का प्रयोग कर धर्मांतरण नहीं करवा सकते हैं. अगर किसी ने धर्मांतरण की हिमाकत की तो वह जेल में सड़ेगा. कोई भी डोटासरा के बहकावे में नहीं आए. डोटासरा किसी को बचाने नहीं आएंगे.

हाल ही में डोटासरा के विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में एक मुस्लिम युवक नेछवा थाने के पाटोदा गांव की एक दलित लड़की को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया. इस प्रकरण में पुलिस मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है. मुझे लगता है कि डोटासरा ने धर्मांतरण की खुली छूट दे रखी है. मैं कांग्रेस के नेता डोटासरा को बताना चाहूंगा कि आपकी एक धर्म एवं जबरन धर्मांतरण के प्रति प्यार मोहब्बत की जो मंशा है, वो अब नहीं चलने वाली है. अगर कोई व्यक्ति अथवा संस्था ऐसा कृत्य करते हैं, तो उन्हें कठोर दण्ड दिया जाएगा.

जबरन धर्मांतरण करने वाले और कांग्रेस को मैं चेताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में लाया गया धर्मातरण निषेध कानून इस कुकृत्य को अंजाम देने वाले को बख्शेगा नहीं. अवैध धर्मांतरण पर न्यूनतम 7 वर्ष एवं अधिकतम 14 वर्ष के कारावास एवं न्यूनतम 5 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इस कानून में अपराध गैर-जमानती व संज्ञेय होंगे.

नाबालिग, दिव्यांग, महिला, एससी, एसटी वर्ग के पीड़ित के विरूद्ध ऐसा अपराध करने पर न्यूनतम 10 वर्ष एवं अधिकतम 20 वर्ष के कारावास एवं न्यूनतम 10 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा. सामूहिक धर्म परिवर्तन पर न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम आजीवन कारावास एवं न्यूनतम 25 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

धर्म परिवर्तन करवाने वाले विदेशी संस्थान एवं अवैध संस्थान से धन प्राप्त करने पर न्यूनतम 10 वर्ष एवं अधिकतम 20 वर्ष के कारावास एवं न्यूनतम 20 लाख रुपये जुर्माना का प्रावधान किया गया है. भय, बल, विवाह का वादा, विवाह, नाबालिग, महिला अवैध व्यापार जैसे अपराधों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम आजीवन कारावास एवं न्यूनतम 30 लाख रुपये के जुर्माने से दंडनीय होगा, जिस स्थान पर अवैध धर्म परिवर्तन हुआ है उस संपत्ति को जांच के पश्चात जब्त किए जाने अथवा गिराए जाने का प्रावधान भी किया गया है.

धर्मांतरण का गोरखधंधा चलाने वाले अब सावधान हो जाएं. राजस्थान में यह खेल नहीं चल सकता, या तो कानून मानो या सजा भुगतो. नए कानून के बाद लक्ष्मणगढ़ और कोटा में मुकदमे दर्ज हुए है निश्चित रूप से कार्य किया जाएगा.

Tags

Tags

