/नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर मंत्री जोगाराम पटेल का कांग्रेस पर हमला, बोले- मोदी सरकार ने महिलाओं को दिलाया अधिकार

Womens Reservation Bill 2027: कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार के संकल्प के चलते अब महिलाओं को उनका हक मिल रहा है. नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो चुका है.
Womens Reservation Bill 2027: नारी शक्ति वंदन अधिनियम और लोकसभा-विधानसभा सीटों के परिसीमन को लेकर कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने संसद में सभी दलों से इस अधिनियम का समर्थन करने की अपील की थी, लेकिन कांग्रेस ने लंबे समय तक इसे लटकाए रखा.
मंत्री ने कहा कि यह नारी शक्ति के अधिकार का मामला था और मोदी सरकार के संकल्प के चलते अब महिलाओं को उनका हक मिल रहा है. उन्होंने बताया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हो चुका है और संशोधन के बाद 2011 की जनगणना के आधार पर इसे लागू किया गया है. 2027 के बाद होने वाले चुनावों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा.
जोगाराम पटेल ने महिलाओं को 33 प्रतिशत के बजाय 50 प्रतिशत आरक्षण देने का भी समर्थन करते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर भविष्य में इसे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि महिलाएं हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं. परिसीमन के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि पिछली बार 2008 में परिसीमन हुआ था और अब 2011 की जनगणना के आधार पर नया परिसीमन किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने स्पष्ट किया है कि किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा और सभी को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है और राजस्थान में परिसीमन पूरी तरह पारदर्शी तरीके से किया जाएगा.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jodhpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!