पंचायत पुनर्गठन पर जनता से सीधा संवाद, मंत्रियों ने ग्रामीणों के बीच बैठकर सुनी समस्याएं

Jodhpur News: राजस्थान प्रदेश की सरकार अब नगर निकायों में वार्डों के पुनर्गठन एवं पंचायत पुनर्गठन के बाद जनता के बीच जा रही है. सरकार के मंत्री जनता से पुनर्गठन के बाद फीडबैक लेने के साथ ही जनता से जुड़ने लगे हैं. जोधपुर के सर्किट हाउस में रविवार को एक साथ राजस्थान सरकार के दो मंत्री पहुंचे.

कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल और कैबिनेट मंत्री झाबर सिंह खर्रा दोनों मंत्रियों के पहुंचने पर लूणी और अन्य ग्रामीण क्षेत्र से आए लोग सर्किट हाउस के गार्डन में ही बैठकर इंतजार कर रहे थे, तो दो मंत्री भी गार्डन में ग्रामीणों के बीच ही जा पहुंचे और उनके साथ गार्डन में नीचे ही बैठ गए.

मंत्रियों की ओर से इस तरह से जनता के बीच बैठने से ग्रामीण भी खुश हो रहे थे, तो वहीं लूणी पंचायत समिति में झंवर को ग्राम पंचायत बनाने पर लोगों ने सरकार व मंत्री का आभार जताया. इस दोरान ग्राउंड पर ज़ी मीडिया ने भी मंत्रियों से बात चीत की, तो उन्होंने कहा कि जनता के बीच इस तरह से बैठकर बात करने से जनता से जुड़ाव होता है. हमारी सरकार भी जनता के बीच रहने का प्रयास कर रही है.

पंचायतों के पुनर्गठन के बाद जनता में खुशी है और आने वाले समय में उनके लिए विकास की गंगा बहेगी, तो वहीं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि वैसे तो मैं भी किसान वर्ग से आता हूं, लेकिन इस तरह से जनता के साथ जनता के बीच बैठकर उनकी समस्याओं का समाधान करने से खुशी मिलती है.

आने वाले दिनों में चुनाव को लेकर कहा कि विभाग व सरकार ने सितंबर 2025 में ही तैयारी कर ली थी. अब एसआइआर और ओबीसी आयोग के बाद एक राज्य एक चुनाव की तर्ज पर तैयारी पूरी है. सरकार के मंत्री जनता के बीच बैठकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विकसित राजस्थान के नारे के साथ प्रदेश की जनता के बीच प्यार और स्नेह लूटाकर जनता का भरोसा जीतने के लिए हर समय तैयार है.