एक बार फिर मिर्धा परिवार में हंगामा, बीजेपी नेता ज्योति मिर्धा ने चचेरे भाई पर समाधि स्थल में जबरदस्ती घुसकर तोड़-फोड़ का लगाया आरोप

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर में पांच साल बाद एक फिर नागौर के दिग्गज राजनीतिक मिर्धा परिवार में विवाद गर्मा गया है. इस बार संपति और समाधि का विवाद सामने आया है. पूर्व नागौर सांसद ज्योति मिर्धा की और से अपने भतीजे और पूर्व सांसद भानूप्रकाश मिर्धा के पुत्र मनीष मिर्धा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है. जिसमें जोधपुर स्थित मिर्धा फार्म हाउस की जमीन पर कब्जा कर निर्माण कर अतिक्रमण का आरोप लगाया गया है.

प्रतापनगर थाने में मामला दर्ज किया गया है. ज्योति मिर्धा की तरफ से उनके अधिकृत प्रतिनिधि प्रेमप्रकाश ने रिपोर्ट दी है. रिपोर्ट में सूथला स्थित भूमि पर गैर कानूनी रूप से प्रवेश कर निर्माण कार्य कर अतिक्रमण करने का आरोप है. जबकि मनीष मिर्धा का कहना है का ज्योति मिर्धा मेरे पिताजी की समाधि नहीं बना देना चाहती है.

उसका काम रुकवाना के लिए झूठा मामला दर्ज करवाया है. बिना कोर्ट के आदेश के पुलिस काम नहीं करने दे रही है. बोल रहे हैं, ऊपर से कहा गया है काम रोक दो. हमने उनको संपति में पूरा हक दिया है. लेकिन अब समाधि स्थल को लेकर विवाद कर रहे है. क्योंकि उनको वो जमीन बेचना चाहते हैं. लेकिन समाधियों के चलते बिक नहीं रही है. यहां हमारे दादाजी नाथूराम मिर्धा की भी समाधि है. मेरे पिता और उनके चाचा की मौत के सिर्फ 14 दिन हुए, समाधि निर्माण रोकना ओछी हरकत है. एसीपी रविंदर बोथरा ने बताया कि मनीष मिर्धा पर अतिक्रमण करने का आरोप है वहां उन्होंने कोई स्ट्रक्चर भी बनाया है. पुलिस उसकी जांच कर रही है.

समाधि की जगह का बंटवारा नहीं हुआ

मनीष मिर्धा ने बताया कि 2004 में परिवार का जब बटवारा हुआ था तब समाधि स्थल को न्यूट्रल रखा गया था हमने समाधि स्थल जाने के लिए जगह छोड़ रखी है. लेकिन वह लोग नहीं चाहते कि कोई समाधि पर जाए. मिर्धा ने बताया कि इस स्थल पर हमारे दादाजी नाथूराम मिर्धा, बड़ी दादीजी, मेरे भाई को समाधि बनी है.

14 दिन पहले हुआ था पूर्व सांसद का निधन

मनीष के गाने बताया कि उनके पिता भानु प्रकाश मिर्धा का निधन 14 दिन पहले हुआ था. फार्म हाउस पर ही उनका अंतिम संस्कार किया गया और उनकी इच्छा के मुताबिक दादाजी की समाधि के पास उनके समाधि का निर्माण चल रहा था. समाधि पर पत्थर नहीं लगाने दे रहे हैं. यह लोग नाथूराम मिर्धा सहित अन्य समाधियां हटाने पर आमदा है. संपति की जगह समाधि पर विवाद कर रहे हैं.

यह है मिर्धा परिवार

नाथूराम मिर्धा के दो पुत्र दो रामप्रकाश और भानूप्रकाश दो बेटियां थी.रामप्रकाश के दो पुत्रियां ज्योति मिर्धा और हेमश्वेता मिर्धा है. जबकि भानूप्रकाश के तीन पुत्र रवि मिर्धा और मनीष मिर्धा और भास्कर मिर्धा है. रवि मिर्धा की समाधि यहीं बनी हुई है. रामप्रकाश मिर्धा और उनकी पत्नी की समाधि यहां नहीं है.

