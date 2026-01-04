ठिठुरती रात और झाड़ियों का बिछौना, क्यों कलेजे के टुकड़े को कांटों में फेंक गई मां?

Jodhpur crime: राजस्थान के जोधपुर जिले के फलोदी के बरजासर क्षेत्र में ममता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां इस कड़कड़ाती तेज सर्दी में खुले आसमान के नीचे नवजात मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. 3 जनवरी शाम 6 बजे के आसपास सुनसान खेत के पास जब कुछ ग्रामीण जा रहे थे, तब उन्हें झाड़ियों से रोने की आवाज सुनाई दी.

उसके बाद ग्रामीणों ने मौके पर जाकर देखा, तो खुले आसमान के नीचे नवजात जमीन पर रखा था. नवजात को इस हाल में देखकर मौके पर मौजूद लोगों की रूह कांप उठीं. उसके बाद तुरंत लोहावट पुलिस को सूचना दी. वहीं इस तरह की सूचना मिलने पर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. बता दें कि निष्डुर मां की इस करतूत मौके पर मौजूद लोगों का दिल पसीज गया.

लोगों ने नवजात को कपड़े में लपेटा और एंबुलेंस को सूचना दी. जिसके बाद EMT शायर अली पॉयलट शत्यनारायण ने मौके पर पहुंचकर नवजात को तुरंत देणोक अस्पताल लेकर गए, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद नवजात को तुरंत फलोदी जिला अस्पताल पहुंचाया गया. फिलहाल नवजात को चिकित्सकों की देख रेख में रखा गया है और नवजात का उपचार चल रहा है.

जोधपुर शहर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. ताजा मामला शनिवार रात का बताया जा रहा है जो कि पांच बत्ती सर्कल के पास सामने आया, जहां 9 साल के बच्चे आशीष पर अचानक एक कुत्ते ने हमला कर दिया. कुत्ते के काटने से बच्चा बुरी तरह जख्मी हो गया.

मौके पर मौजूद एक दुकानदार ने साहस दिखाते हुए बच्चे को कुत्ते से छुड़ाया और उसकी जान बचाई. घायल बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार जारी है. इससे पहले शनिवार दोपहर को उदय मंदिर थाना क्षेत्र में भी कुत्तों के हमले की घटना सामने आई थी, जहां ड्यूटी पर तैनात दो महिला सिपाहियों को कुत्ते ने काट लिया.

लगातार हो रही इन घटनाओं से शहरवासियों में डर और आक्रोश बढ़ता जा रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम की लापरवाही के कारण आवारा कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. लोगों ने प्रशासन से जल्द ठोस कदम उठाने की मांग की.