मुफ्ती-ए-आज़म की अपील: वक्फ संपत्तियों की कानूनी हिफाज़त के लिए करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

Published: Nov 07, 2025, 04:58 PM IST | Updated: Nov 07, 2025, 04:58 PM IST

Rajasthan News: मुफ्ती शेर मोहम्मद खान रिज़वी, मुफ्ती-ए-आज़म राजस्थान ने तमाम मसाजिद, मदारिस, दरगाहों और खानकाहों के जिम्मेदार हजरात से अपील की है कि वे अपनी-अपनी इमारतों और जमीनों के दस्तावेज़ (रजिस्ट्री कागज़ात) को पूरा रखकर उन्हें हुकूमते हिन्द के द्वारा स्थापित "उम्मीद सेंट्रल पोर्टल" पर राजस्थान वक्फ बोर्ड की हिदायतों (गाइडलाइन) के अनुसार रजिस्टर्ड करवाएं.

उन्होंने कहा कि यह कदम मसाजिद, मदारिस और वक्फ से जुड़ी तमाम जायदादों की कानूनी हिफाज़त के लिए बेहद जरूरी है. यदि सभी वक्फ संस्थान निर्धारित तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो भविष्य में किसी भी तरह के कब्ज़े, विवाद या सरकारी प्रक्रिया से नुकसान से बचा जा सकेगा.

मुफ्ती ने बताया कि राजस्थान वक्फ बोर्ड ने राज्य भर के धार्मिक संस्थानों को इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने कहा कि बहुत-सी मसाजिद और मदारिस की जमीनें दस्तावेजी तौर पर वक्फ़ में दर्ज नहीं हैं, जिससे आगे चलकर कानूनी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं.

इसलिए सभी जिम्मेदारान से गुज़ारिश है कि जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करें, ताकि हमारी मसाजिद, मदारिस और खानकाहें हमेशा के लिए महफूज़ और सुरक्षित रहें.

वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के अवसर पर आज पूरे देश में उत्सव का माहौल रहा. स्कूलों से लेकर कॉलेजों और मदरसों तक हर जगह सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन किया गया. देशभक्ति के इस पर्व में सभी धर्मों और समुदायों के लोगों ने एकजुट होकर हिस्सा लिया.

ज़ी मीडिया की टीम मदरसा ईसाकिया पहुंची, जहां बच्चियों ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम गाकर देशप्रेम का संदेश दिया. बच्चियों की गूंजती आवाज़ों ने देशभक्ति की भावना को और भी मजबूत कर दिया. शिक्षकों ने कहा कि यह आयोजन देश में एकता और सौहार्द का प्रतीक है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

