फलोदी में हिरण के बच्चे की मां बना 'मुस्लिम परिवार', दूध पिलाने के लिए खरीद लाए गाय

Jodhpur News: कभी-कभी इंसानियत की मिसाल ऐसी होती है, जो हर किसी के दिल को छू जाती है. ऐसी ही एक भावुक कहानी फलोदी मे सामने आई है, जहां फलोदी जिले के ननेऊ क्षेत्र में रहने वाले एक मुस्लिम परिवार ने हिरण के एक मासूम बच्चे को अपने बेटे की तरह पाल पोसकर बड़ा किया है.

बता दें कि आज से पांच महीने पहले ननेऊ निवासी अब्दुल किसी काम को लेकर सिड्डा गांव जा रहा था. बीच रास्ते में हिरण के नन्हे बच्चे के पीछे कुत्ते भाग रहे थे. उसके बाद अब्दुल ने तुरंत उन कुत्तों को भगाकर हिरण के बच्चे को अपने घर ननेऊ ले आया.

हिरण के बच्चे को पालने के लिए अब्दुल के घर में दूध के लिए किसी भी तरह का कोई साधन नहीं था. उसके बाद अब्दुल ने तुरंत हिरण के बच्चे को दूध पिलाने के लिए गाय खरीद कर लाया और 5 महीने तक लगातार हिरण के बच्चे को अपने बेटे की तरह पाल पोसकर कर बड़ा किया.

जब पर्यावरण प्रेमी धर्माराम भादू को इस बात का पता चला तो अन्य लोगों के साथ पर्यावरण प्रेमी धर्माराम विश्नोई अब्दुल के घर पहुंचे. जब हिरण को सुपुर्द करने की घड़ी आई तो अब्दुल के लिए ये हिरण की विदाई आसान नहीं थी.

उसी हिरण को अपनी गोद में खिलाने वाले अब्दुल की आंखों में भावुकता नजर आई. हिरण को पर्यावरण प्रेमी को सुपुर्द करते ही अब्दुल भावुक हो गया. हिरण को ले जाते समय अब्दुल भरी आंखों से दूर तक अपने प्यारे 'हिरण' को देखता रहा. इस नेक मां की ममता की अनोखी कहानी की चर्चा, जब विश्नोई समाज तक पहुंची तो उन्होंने अब्दुल और उसके परिवार का दिल से आभार व धन्यवाद जताया.

बता दें कि हिरण को बिश्नोई समाज में काफी तरजीह दी जाती है और कहा जाता है कि इस समाज की महिलाएं हिरणों दूध पिलाती हैं. बिश्नोई समाज राजस्थान का एक हिंदू समाज है, जो प्रकृति संरक्षण के लिए जाना जाता है. इस समाज के लोग प्रकृति और जीव-जंतुओं के प्रति गहरा सम्मान रखते हैं.

