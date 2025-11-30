जोधपुर पहुंचीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर, महिलाओं की सुरक्षा पर कही ये बात

Jodhpur News: राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर आज जोधपुर पहुंची. जोधपुर एयरपोर्ट पर विजया राहटकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के नाते मेरा एक साल का कार्यकाल पूर्ण हो गया है, जिस काम के लिए मुझे पद दिया गया है, उस काम को लेकर मैं पूरा तत्परता से कार्य कर रही हूं. महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं का सशक्तिकरण इन तीनों विषयों पर राष्ट्रीय महिला आयोग कार्य कर रहा है.

गत एक साल में बेहतरीन परिणाम सामने आए हैं. उन्होंने कहा कि देश के हर कोने से महिलाओं की लाखों कंप्लेंट्स आते हैं. हमने प्रयास किया है कि वह महिलाएं स्वयं दिल्ली तक नहीं पहुंच पाती इसलिए हम महिलाओं के पास जा रहे हैं, हमने राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार के नाम से कार्यक्रम भी शुरू किया है.

हमने पिछले 6 महीने में 75 से ज्यादा जन सुनवाई हमने शुरू की है और पीड़ित महिलाओं को राहत देने का प्रयास किया है. वहीं, पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में हो रही महिलाओं पर अत्याचार को लेकर हमने वहां की व्यवस्थाओं को लेकर और उनको सॉल्व करने का प्रयास शुरू किया है.

वहीं, राजस्थान की महिलाएं खुलकर अपनी समस्या नहीं रख सकती हैं. इस सवाल पर उन्होंने कहा कि यह सही बात है कि राजस्थान की महिलाएं बहुत शर्मीली होती हैं, वह अपनी समस्या बोल नहीं पाती. कई सामाजिक दबाव उसे पर रहता है और साथी बदनामी का भी डर लगता है लेकिन मैं उन सभी महिलाओं से कहना चाहती हूं कि राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के लिए बना है, आप डरे नहीं और बे हिचक होकर राष्ट्रीय महिला आयोग के टोल फ्री नंबर पर कॉल करें. मैं हर संभव प्रयास करती हूं कि उन सभी से बात करूं, जिनको समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं.

