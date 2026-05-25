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राजस्थान में आसमान से बरस रही आग, 9 दिनों तक टॉर्चर रहेगा जारी, नौतपा जमकर काट रहा उधम

Rajasthan Nautapa Alert: जोधपुर पश्चिमी राजस्थान में सोमवार से सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश के साथ नौतपा शुरू हो गया है. नौतपा के इन नौ दिनों में सूर्य की तपिश सबसे ज्यादा रहती है.

Edited byAnsh RajReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: May 25, 2026, 01:47 PM|Updated: May 25, 2026, 01:47 PM
राजस्थान में आसमान से बरस रही आग, 9 दिनों तक टॉर्चर रहेगा जारी, नौतपा जमकर काट रहा उधम
Image Credit: Ai Generated Image

Rajasthan Nautapa update: पश्चिमी राजस्थान में गर्मी ने एक बार फिर अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है. सोमवार को सूर्य देव के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते ही नौतपा की शुरुआत हो गई है. राजस्थानी परंपरा के अनुसार नौतपा के ये नौ दिन वर्ष के सबसे गर्म दिन माने जाते हैं, जब सूर्य की तपिश चरम पर होती है. इस बार भी नौतपा की शुरुआत के साथ ही मरुधरा की भूमि पर भीषण गर्मी और लू का प्रकोप शुरू हो गया है.


जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और नागौर सहित पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश जिलों में दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है. कुछ इलाकों में तो पारा 46 डिग्री के पार भी जा रहा है. दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है. लोग जरूरी काम को छोड़कर घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं. तेज गर्म हवाएं (लू) और जलती धूप ने आम जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है.

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लोगों पर पड़े गर्मी के साइड इफेक्ट्स
भीषण गर्मी से बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों की सबसे ज्यादा परेशानी बढ़ गई है. कई जगहों पर हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मामले सामने आने लगे हैं. बाजारों, दुकानों और सरकारी कार्यालयों में भी सुबह-शाम के समय ही कामकाज हो पा रहा है. किसान और मजदूर दोपहर में काम बंद करके छाया में आराम करने को मजबूर हैं. पशुपालकों को भी अपने मवेशियों को बचाने के लिए खास इंतजाम करने पड़ रहे हैं.


राहत के उपाय
गर्मी से राहत पाने के लिए लोग घरों में शीतल पेय, छाछ, नींबू पानी, खरबूजा, तरबूज और नारियल पानी का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं. कई सामाजिक संगठनों और धार्मिक संस्थाओं ने सड़कों पर प्याऊ और शीतल जल केंद्र शुरू कर दिए हैं, जहां राहगीरों को ठंडा पानी और ORS उपलब्ध कराया जा रहा है.


मौसम विभाग के अनुसार नौतपा के दौरान तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है. खासकर अगले 4-5 दिनों तक गर्मी का प्रकोप बना रह सकता है. विभाग ने लोगों को दोपहर में बाहर न निकलने, हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनने, खूब पानी पीने और एवं बच्चों की खास देखभाल करने की सलाह दी है.


परंपरा और वास्तविकता
नौतपा राजस्थान की लोक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है. इस दौरान लोग विशेष रूप से सूर्य की पूजा करते हैं और गर्मी से बचाव के उपाय अपनाते हैं. हालांकि, जलवायु परिवर्तन के कारण पिछले कुछ वर्षों से नौतपा की गर्मी पहले से भी ज्यादा तीखी होती जा रही है. पश्चिमी राजस्थान के लोग इन नौ दिनों को किसी तरह पार करने की तैयारी में हैं, लेकिन फिलहाल भीषण गर्मी ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं. प्रशासन भी लोगों की सुविधा के लिए विभिन्न स्तरों पर तैयारियां कर रहा है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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