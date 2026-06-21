Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jodhpur
  • /NEET Exam 2026: नीट परीक्षा में पारदर्शिता सरकार की प्राथमिकता: गजेंद्र सिंह शेखावत

NEET Exam 2026: नीट परीक्षा में पारदर्शिता सरकार की प्राथमिकता: गजेंद्र सिंह शेखावत

NEET Exam 2026: केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में जनसुनवाई के दौरान लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए. मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा को पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ आयोजित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

Edited byAnsh RajReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Jun 21, 2026, 10:05 AM|Updated: Jun 21, 2026, 10:05 AM
NEET Exam 2026: नीट परीक्षा में पारदर्शिता सरकार की प्राथमिकता: गजेंद्र सिंह शेखावत
Image Credit: NEET Exam 2026

Gajendra Singh Shekhawat: केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर पहुंचे. अपने निवास पर उन्होंने आमजन की जनसुनवाई कर लोगों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए.

जनसुनवाई के बाद मीडिया से बातचीत में शेखावत ने आगामी नीट परीक्षा को लेकर कहा कि परीक्षा ईमानदारी, पारदर्शिता और तय मानकों के अनुरूप कराना सरकार की पहली प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं रहे, इसके लिए सरकार तकनीक और उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

परीक्षा व्यवस्था की निगरानी
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं परीक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि इस बार परीक्षा पूरी पारदर्शिता, भरोसे और निर्धारित मानकों के अनुसार संपन्न होगी. उन्होंने परीक्षार्थियों से अपील करते हुए कहा कि वे किसी भी प्रकार के बहकावे या अफवाहों में न आएं तथा अपनी मेहनत और तैयारी के आधार पर पूरी लगन से परीक्षा दें. उन्होंने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं भी दीं.

कोटा में विद्यार्थियों के साथ कार्यक्रम
राहुल गांधी द्वारा परीक्षा से पहले कोटा में विद्यार्थियों के साथ आयोजित कार्यक्रम को लेकर पूछे गए सवाल पर शेखावत ने कहा कि राहुल गांधी देश के हर महत्वपूर्ण विषय को राजनीतिक कार्यक्रम का रूप देकर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता लगातार देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जनता उनके इरादों को अच्छी तरह समझती है.

कांग्रेस को लगातार नकारती रही है जनता
शेखावत ने कहा कि चुनाव के समय देश की जनता कांग्रेस को लगातार नकारती रही है और अब स्थिति ऐसी हो गई है कि राहुल गांधी को गंभीरता से लेना लोगों ने काफी हद तक बंद कर दिया है. उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम आरोप लगाना है, लेकिन जनता समझती है कि आरोपों के पीछे की वास्तविक वजह क्या है.


जोधपुर में चिकित्सा क्षेत्र में विभिन्न सुविधाओं के उद्घाटन को लेकर शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है.

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन की सुगमता और व्यापारिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में अनेक कार्य किए जा रहे हैं. इसी क्रम में जोधपुर में भी चिकित्सा क्षेत्र की कई नई सुविधाएं विकसित की गई हैं, जिससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


यह भी पढ़ें:Rajasthan News Live: माउंट आबू में CM भजनलाल शर्मा ने किया योग, कहा- योग को कर्म योग से जोड़ कर भारत की शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान में मौसम बदलने वाला है अपना रंग-रूप, आंधी-तूफान के साथ बारिश के आसार, IMD ने सुबह 4:44 बजे जारी किया अलर्ट

29 दिन में ही बदलीं सूरजगढ़ एसडीएम स्वाति, फिर चर्चा में तबादला

राजस्थान में बारिश के कहर से भीगेगा कोना-कोना! 28 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

13 साल बाद रेलवे में बड़ा बदलाव! बिना टिकट सफर पर अब लगेगा 2 गुना जुर्माना

राजस्थान में औंधे मुंह गिरा 22 और 24 कैरट गोल्ड, सिल्वर में भी 15,000 की गिरावट, जानें 20 जून के लेटेस्ट प्राइस

झालावाड़ के एक घर में खून से लथपथ मिली पत्नी, पति घर से था फरार

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर मेहरबान हुआ मौसम, जयपुर के कई इलाकों में हो रही बारिश, 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी

जयपुर में बाइक पर बैठी युवती से छेड़छाड़, वीडियो वायरल, देखें VIDEO

Jaipur: 1000 CCTV खंगालने के बाद पकड़ में आया कुख्यात सतपाल फौजी, कई राज्यों में सक्रिय है गैंग

250 साल पुरानी बताई जा रही मेहमूद शाह पीर जिलानी दरगाह को प्रशासन का नोटिस, सीमावर्ती क्षेत्र में छिड़ी नई बहस

फोन पर बताई थी प्रताड़ना की कहानी, कुछ घंटों बाद मिली मौत की खबर! आखिर मौसमी के साथ क्या हुआ?

VKI में नकली खाद का भंडाफोड़, नमक से तैयार हो रहा था MOP, कृषि मंत्री ने लिया एक्शन

"पापा मैं बिल्कुल ठीक हूं..." कुछ घंटों बाद तिरंगे में घर लौटा वीर सपूत प्रदीप कुमार

नागौर में बड़ा पट्टा घोटाला, फर्जी दस्तावेजों से जमीन का पंजीकरण, बैंक से भी उठा लिया लोन

Rajasthan Weather Update: अलवर, डीग, भरतपुर, दौसा, जयपुर, झुंझुनूं, सीकर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां समेत 6 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट

कोटा में धार्मिक प्रतीकों के साथ आपत्तिजनक वीडियो का मामला, युवक पर FIR दर्ज

पहले मजदूर अब शिक्षक, बालोतरा के धर्मेंद्र ने झोपड़ी में भी पूरा कर दिखाया सपना

जयपुर बना देश का पहला शहर! 2000 घरों में लगेंगे फ्री स्मार्ट AC डिवाइस, जानें क्या मिलेगा फायदा?

60 की उम्र में फिर गूंजा शहनाई का शोर, 25 साल लिव-इन में रहने के बाद बुजुर्ग जोड़ा बना दूल्हा-दुल्हन

ननिहाल में शौच जाने का कहकर घर से निकला युवक, तालाब के पास रेता खुद का गला

कभी भोलेनाथ तो कभी यमराज...जानें कौन है राजस्थान के बहरूपिया अकरम खान

Rajasthan News: अंता में जल जीवन मिशन की बड़ी चोरी का खुलासा, 30 लाख के पाइप गुरुग्राम से बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

भजनलाल सरकार का बड़ा हंटर! मुख्यमंत्री के कड़े तेवर से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप, इस बड़े अधिकारी को किया सस्पेंड

जयपुर ई-बस रूट, इन इलाकों से होकर गुजरेगी नई इलेक्ट्रिक बस, यहां चेक करें सभी स्टॉपेज

जिस पिता ने पाला-पोसा, उसी की ले ली जान, पितृहत्या के मामले में बेटे को उम्रकैद

राजस्थान में गिरते तापमान में घर पर उठाएं मिर्ची वड़ा का लुत्फ़, जानें आसान रेसिपी

सोना-चांदी में 1 दिन में सबसे बड़ी गिरावट! बाजार में मचा हड़कंप, जानें ताजा रेट

राजस्थान के इन जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, जानें अपने इलाके का हाल

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर, जयपुर-भरतपुर समेत 18 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी

बाजार में अचानक बदलाव, गिरावट के बाद बढ़े सोना-चांदी के दाम, जानें ताजा रेट

चूरू में रूह कंपा देने वाली वारदात, 7वीं क्लास की छात्रा को ढाणी में बंधक बनाकर किया दुष्कर्म, 4 साल तक बनाता रहा हवस का शिकार!

उप जिला अस्पताल के निरीक्षण पर निकले 'नंदी'! कर्मचारियों में मची अफरा-तफरी, Video Viral

Sikar News: 'खतरनाक खिलाड़ी' की निकली हवा! पुलिस के सामने हाथ जोड़कर मांगी माफी

TAGS:
NEET UG Re-Exam

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
NEET Exam 2026: नीट परीक्षा में पारदर्शिता सरकार की प्राथमिकता: गजेंद्र सिंह शेखावत
NEET UG Re-Exam
2
Baran news
3
Rahul Gandhi
4
Dungarpur news
5
Barmer news