/NEET Exam 2026: नीट परीक्षा में पारदर्शिता सरकार की प्राथमिकता: गजेंद्र सिंह शेखावत

Gajendra Singh Shekhawat: केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर पहुंचे. अपने निवास पर उन्होंने आमजन की जनसुनवाई कर लोगों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए.

जनसुनवाई के बाद मीडिया से बातचीत में शेखावत ने आगामी नीट परीक्षा को लेकर कहा कि परीक्षा ईमानदारी, पारदर्शिता और तय मानकों के अनुरूप कराना सरकार की पहली प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं रहे, इसके लिए सरकार तकनीक और उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग कर रही है.

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परीक्षा व्यवस्था की निगरानी

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं परीक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि इस बार परीक्षा पूरी पारदर्शिता, भरोसे और निर्धारित मानकों के अनुसार संपन्न होगी. उन्होंने परीक्षार्थियों से अपील करते हुए कहा कि वे किसी भी प्रकार के बहकावे या अफवाहों में न आएं तथा अपनी मेहनत और तैयारी के आधार पर पूरी लगन से परीक्षा दें. उन्होंने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं भी दीं.

कोटा में विद्यार्थियों के साथ कार्यक्रम

राहुल गांधी द्वारा परीक्षा से पहले कोटा में विद्यार्थियों के साथ आयोजित कार्यक्रम को लेकर पूछे गए सवाल पर शेखावत ने कहा कि राहुल गांधी देश के हर महत्वपूर्ण विषय को राजनीतिक कार्यक्रम का रूप देकर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता लगातार देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जनता उनके इरादों को अच्छी तरह समझती है.

कांग्रेस को लगातार नकारती रही है जनता

शेखावत ने कहा कि चुनाव के समय देश की जनता कांग्रेस को लगातार नकारती रही है और अब स्थिति ऐसी हो गई है कि राहुल गांधी को गंभीरता से लेना लोगों ने काफी हद तक बंद कर दिया है. उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम आरोप लगाना है, लेकिन जनता समझती है कि आरोपों के पीछे की वास्तविक वजह क्या है.



जोधपुर में चिकित्सा क्षेत्र में विभिन्न सुविधाओं के उद्घाटन को लेकर शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है.

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन की सुगमता और व्यापारिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में अनेक कार्य किए जा रहे हैं. इसी क्रम में जोधपुर में भी चिकित्सा क्षेत्र की कई नई सुविधाएं विकसित की गई हैं, जिससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी.

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