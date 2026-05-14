/सेल्फी लेने से संबंध नहीं साबित होता, मदन राठौड़ का पेपर लीक पर तीखा जवाब

NEET Paper Leak: नीट 2026 पेपर लीक मामले में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने साफ कहा कि पेपर लीक आरोपियों का भाजपा से कोई लेना-देना नहीं है.मदन राठौड़ ने कहा कि भाजपा नेताओं के साथ लग रही फोटोज और सेल्फी को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वे निराधार हैं. उन्होंने कहा, “सेल्फी कोई भी ले सकता है, इससे किसी का संबंध साबित नहीं होता.

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में प्रदेश में कई पेपर लीक हो चुके हैं, जबकि भाजपा सरकार में ऐसा नहीं हुआ और ना ही होने दिया जाएगा. राठौड़ ने दावा किया कि इस बार के नीट पेपर लीक के तार केरल से जुड़े हुए हैं, जहां कांग्रेस की सरकार है. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर भी निशाना साधा.मदन राठौड़ ने कहा कि भाजपा पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.

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उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में कई पेपर लीक मामले सामने आए थे. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में ऐसे अभ्यर्थी प्रभावित हुए जो ट्रेनिंग और नौकरी तक कर चुके थे. उन्होंने कहा कि नीट के विद्यार्थी लगातार पढ़ाई कर रहे हैं और वे दोबारा परीक्षा दे सकते हैं. साथ ही दावा किया कि गहलोत के करीबी तीन लोग जेल में हैं और आगे भी कार्रवाई होगी.

पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मदन राठौड़ ने कहा कि भाजपा सरकार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है और न ही होने दिया जाएगा. सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी. राठौड़ ने यह भी कहा कि नीट पेपर लीक के तार केरल से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि वहां कांग्रेस की सरकार है, इसलिए इस मामले में कांग्रेस नेताओं को जवाब देना चाहिए.



प्रदेश सरकार में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने महत्वपूर्ण बयान दिया है. राठौड़ ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार का अधिकार मुख्यमंत्री का है. उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी नेतृत्व से जब भी राय मांगी जाएगी, तब भाजपा संगठन अपनी तरफ से योग्य नाम सुझाएगा. मदन राठौड़ ने कहा, “हम संदेशवाहक की भूमिका निभा रहे हैं.” उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा संगठन जिन कार्यकर्ताओं को जिस जिम्मेदारी का दायित्व सौंपेगा, वे उसी के अनुसार अपना काम करेंगे.