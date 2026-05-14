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सेल्फी लेने से संबंध नहीं साबित होता, मदन राठौड़ का पेपर लीक पर तीखा जवाब

Madan Rathore on NEET: नीट 2026 पेपर लीक मामले को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने बड़ा बयान दिया है. भाजपा नेताओं के साथ आरोपियों की तस्वीरों को लेकर मदन राठौड़ ने कहा कि आज के समय में कोई भी व्यक्ति किसी भी नेता के साथ सेल्फी ले सकता है.

Edited byAnsh RajUpdated byAnsh Raj
Published: May 14, 2026, 03:23 PM|Updated: May 14, 2026, 03:23 PM
सेल्फी लेने से संबंध नहीं साबित होता, मदन राठौड़ का पेपर लीक पर तीखा जवाब
Image Credit: Madan Rathore on NEET

NEET Paper Leak: नीट 2026 पेपर लीक मामले में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने साफ कहा कि पेपर लीक आरोपियों का भाजपा से कोई लेना-देना नहीं है.मदन राठौड़ ने कहा कि भाजपा नेताओं के साथ लग रही फोटोज और सेल्फी को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वे निराधार हैं. उन्होंने कहा, “सेल्फी कोई भी ले सकता है, इससे किसी का संबंध साबित नहीं होता.

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में प्रदेश में कई पेपर लीक हो चुके हैं, जबकि भाजपा सरकार में ऐसा नहीं हुआ और ना ही होने दिया जाएगा. राठौड़ ने दावा किया कि इस बार के नीट पेपर लीक के तार केरल से जुड़े हुए हैं, जहां कांग्रेस की सरकार है. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर भी निशाना साधा.मदन राठौड़ ने कहा कि भाजपा पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.

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उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में कई पेपर लीक मामले सामने आए थे. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में ऐसे अभ्यर्थी प्रभावित हुए जो ट्रेनिंग और नौकरी तक कर चुके थे. उन्होंने कहा कि नीट के विद्यार्थी लगातार पढ़ाई कर रहे हैं और वे दोबारा परीक्षा दे सकते हैं. साथ ही दावा किया कि गहलोत के करीबी तीन लोग जेल में हैं और आगे भी कार्रवाई होगी.

पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मदन राठौड़ ने कहा कि भाजपा सरकार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है और न ही होने दिया जाएगा. सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी. राठौड़ ने यह भी कहा कि नीट पेपर लीक के तार केरल से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि वहां कांग्रेस की सरकार है, इसलिए इस मामले में कांग्रेस नेताओं को जवाब देना चाहिए.

प्रदेश सरकार में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने महत्वपूर्ण बयान दिया है. राठौड़ ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार का अधिकार मुख्यमंत्री का है. उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी नेतृत्व से जब भी राय मांगी जाएगी, तब भाजपा संगठन अपनी तरफ से योग्य नाम सुझाएगा. मदन राठौड़ ने कहा, “हम संदेशवाहक की भूमिका निभा रहे हैं.” उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा संगठन जिन कार्यकर्ताओं को जिस जिम्मेदारी का दायित्व सौंपेगा, वे उसी के अनुसार अपना काम करेंगे.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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