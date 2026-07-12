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जोधपुर को मिली नई उड़ान! 480 करोड़ का नया एयरपोर्ट टर्मिनल यात्रियों के लिए शुरू

Jodhpur Airport Terminal: जोधपुर के नए एयरपोर्ट टर्मिनल से नियमित उड़ानों का संचालन शुरू हो गया है. बेंगलुरु से पहली फ्लाइट नए टर्मिनल पर पहुंची और पहली उड़ान भी बेंगलुरु के लिए रवाना हुई. करीब 480 करोड़ रुपये की लागत से बने आधुनिक टर्मिनल से भविष्य में नई और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की उम्मीद बढ़ गई है.

Edited byAnsh RajReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Jul 12, 2026, 11:16 AM|Updated: Jul 12, 2026, 11:16 AM
जोधपुर को मिली नई उड़ान! 480 करोड़ का नया एयरपोर्ट टर्मिनल यात्रियों के लिए शुरू
Image Credit: Jodhpur Airport TerminalSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jodhpur Airport News: जोधपुर की एयर कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने वाले नए एयरपोर्ट टर्मिनल से नियमित विमान सेवाओं का संचालन शुरू हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 जुलाई को उद्घाटन किए गए नए टर्मिनल पर रविवार को पहली नियमित फ्लाइट पहुंची. बेंगलुरु से आई फ्लाइट ने सुबह 8:45 बजे नए टर्मिनल पर लैंड किया. इसके बाद सुबह 9:20 बजे पहली उड़ान बेंगलुरु के लिए रवाना हुई. नए टर्मिनल से सेवाएं शुरू होने को जोधपुर के विमानन और पर्यटन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.


गजेंद्र सिंह शेखावत ने यात्रियों का किया स्वागत
नए टर्मिनल से नियमित विमान सेवाओं की शुरुआत के मौके पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एयरपोर्ट पहुंचे. उन्होंने यात्रियों का स्वागत किया, टिकट भेंट किए और केक काटकर इस शुरुआत का जश्न मनाया.

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शेखावत ने कहा कि जोधपुर के लिए यह ऐतिहासिक दिन है. करीब 12 वर्षों के प्रयासों के बाद शहर को आधुनिक एयरपोर्ट सुविधा मिली है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 की तुलना में जोधपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों और उड़ानों की संख्या करीब दस गुना बढ़ चुकी है. भविष्य में बढ़ती मांग और विमान बेड़े के विस्तार के साथ लंबी दूरी की नई उड़ानें शुरू होने की उम्मीद है.


इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने की दिशा में बड़ा कदम
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि नए टर्मिनल को भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. बहुत कम बदलाव के साथ इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर के टर्मिनल के रूप में विकसित किया जा सकता है. ऐसे में आने वाले समय में जोधपुर से अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं.


नई एयर कनेक्टिविटी से जोधपुर के पर्यटन, व्यापार और औद्योगिक क्षेत्र को फायदा मिलने की उम्मीद है. जोधपुर देश और दुनिया के पर्यटकों के बीच प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में पहचान रखता है. ऐसे में बेहतर विमान सेवाएं शहर के पर्यटन कारोबार को नई गति दे सकती हैं.


480 करोड़ में बना आधुनिक एयरपोर्ट टर्मिनल
जोधपुर का नया एयरपोर्ट टर्मिनल करीब 480 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है. यह लगभग 37 एकड़ क्षेत्र में फैला है और पुराने टर्मिनल से करीब छह गुना बड़ा बताया गया है. करीब 24 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में बने टर्मिनल भवन में यात्रियों के लिए कई आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं.

नए टर्मिनल में 8 गेट, 6 एरोब्रिज और 20 चेक-इन काउंटर बनाए गए हैं. इसके अलावा 3 कन्वेयर बेल्ट, 5 लिफ्ट, एस्केलेटर और चार्जिंग पॉइंट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं. यात्रियों के बैठने के लिए करीब 240 सीटों की व्यवस्था भी की गई है.


नई उड़ानों के लिए एयरलाइंस से संपर्क
एयरपोर्ट डायरेक्टर मनोज उनियाल के अनुसार जोधपुर की एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं. एयर इंडिया और इंडिगो के अलावा अन्य एयरलाइंस को भी जोधपुर से नई विमान सेवाएं शुरू करने के लिए पत्र भेजे गए हैं. नई एयरलाइंस और उड़ानें जुड़ने से जोधपुर का देश के प्रमुख शहरों से सीधा संपर्क बढ़ सकता है. इसके साथ ही यात्रियों को अधिक विकल्प मिलने और पर्यटन क्षेत्र को फायदा होने की उम्मीद है.


यात्रियों को भाया नए टर्मिनल का लुक
नए टर्मिनल से पहले दिन यात्रा करने वाले यात्री भी आधुनिक सुविधाओं और भव्यता से प्रभावित नजर आए. यात्रियों का कहना है कि नया जोधपुर एयरपोर्ट अब किसी बड़े महानगर के एयरपोर्ट से कम नहीं लगता. बेहतर सुविधाओं से यात्रा का अनुभव भी आसान और आरामदायक होगा.


अशोक गहलोत के बयान पर शेखावत का पलटवार
इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हालिया बयान पर भी प्रतिक्रिया दी. शेखावत ने कहा कि जब पूर्व मुख्यमंत्री हवाई जहाज से जोधपुर आएंगे तो उन्हें नया एयरपोर्ट और शहर में हुए विकास कार्य खुद दिखाई देंगे. उन्होंने नई सड़कें, रेलवे स्टेशन और अन्य विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि इन कामों को देखकर सवालों के जवाब मिल जाएंगे. हालांकि शेखावत ने यह भी कहा कि अशोक गहलोत जोधपुर की शान हैं और वह उनके प्रति किसी तरह की असम्मानजनक टिप्पणी नहीं करना चाहते.


जोधपुर की एयर कनेक्टिविटी को मिलेगी नई रफ्तार
करीब 480 करोड़ रुपये की लागत से बना नया एयरपोर्ट टर्मिनल यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ जोधपुर की एयर कनेक्टिविटी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. नई उड़ानों और भविष्य में अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी की संभावनाओं के बीच यह टर्मिनल जोधपुर के पर्यटन, व्यापार और विकास को नई उड़ान देने वाला साबित हो सकता है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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