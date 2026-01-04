मावठ की बारिश से महकी जोधपुर की धरती, खेतों में बिछी पीली चादर, खुशी से झूम उठे किसान

Jodhpur News: राजस्थान में मारवाड़ की धरती पर मावठ की बारिश ने किसानों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है. जोधपुर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में बदले मौसम ने सरसों की फसलों को नई जान दे दी है, जिससे खेत पीले फूलों से लहलहा उठे हैं और रबी की बंपर पैदावार की उम्मीद जगी है.
Jodhpur News: मारवाड़ की धरा पर इंद्रदेव की मेहरबानी और बदले मौसम के मिजाज ने अन्नदाताओं के चेहरों पर खुशी की लहर ला दी है. जोधपुर जिले सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में हुई मावठ (शीतकालीन वर्षा) के बाद प्रकृति का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है. बारिश की बूंदों ने न केवल ठिठुरन बढ़ाई है, बल्कि रेगिस्तानी मिट्टी में जान फूंक दी है, जिससे खेतों ने मानो पीली चुनरिया ओढ़ ली हो.
बसंत ऋतु के अपने पूर्ण यौवन पर आने से पहले ही जोधपुर के धोरो में सरसों की फसलें लहलहाने लगी हैं. जिले के ओसियां, बावड़ी, लूणी और तिंवरी जैसे ग्रामीण इलाकों में जिधर भी नजर जाती है, वहां सरसों के पीले फूलों की चादर बिछी नजर आती है. कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यह मावठ रबी की फसल, विशेषकर सरसों और गेहूं के लिए अमृत के समान है.
खेतों में केवल हरियाली और पीलापन ही नहीं, बल्कि प्रकृति का संगीत भी सुनाई दे रहा है. पीले फूलों पर मंडराते भंवरे और मधुमक्खियां इस बात का संकेत हैं कि परागण की प्रक्रिया बेहतरीन हो रही है, जिससे इस बार बंपर पैदावार की उम्मीद है.
मावठ की इस बारिश ने फसलों को नया जीवन दिया है. अब सिंचाई की लागत भी कम आएगी और फूलों की चमक बता रही है कि इस बार फसल की गुणवत्ता शानदार रहेगी.
अमूमन सूखे की मार झेलने वाले इस क्षेत्र में समय पर हुई मावठ किसी वरदान से कम नहीं है. अच्छी फसल की उम्मीद में अन्नदाता काफी उत्साहित हैं.
बाजार में भी इस सकारात्मक माहौल का असर देखने को मिल रहा है. यदि आने वाले दिनों में मौसम अनुकूल रहता है तो जोधपुर जिला रबी उत्पादन में बढ़ोतरी होगी.
