Jodhpur Crime News: जोधपुर में NIA-ATS-IB का सनसनीखेज एक्शन, 2 मौलवी सहित 3 संदिग्ध हिरासत में, अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क पर शिकंजा!

Jodhpur Crime News: राजस्थान की ‘ब्लू सिटी’ जोधपुर में आतंकवाद विरोधी एजेंसियों ने बड़ा अभियान चलाया. नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA), एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (ATS) और इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की संयुक्त टीम ने शुक्रवार सुबह 5 बजे एक साथ छापेमारी कर तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया. इनमें दो मौलवी शामिल हैं, जिनके अंतरराष्ट्रीय आतंकी गैंग से जुड़े होने की गंभीर आशंका है.

अनवर हुआ था अंडरग्राउंड, ATS ने ढूंढ निकाला

सूचना मिलते ही मसूद अनवर फरार होकर अंडरग्राउंड हो गया था. लेकिन ATS की त्वरित सर्च टीम ने कुछ ही घंटों में उसे ढूंढ निकाला. दोनों मुख्य संदिग्धों (अयूब और मसूद) के घरों से महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिनकी जांच से आतंकी कनेक्शन की पुष्टि होने की संभावना है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

घर बंद, बाहर सन्नाटा

हिरासत के बाद संदिग्धों के घरों के दरवाजे अंदर से बंद कर दिए गए. बाहर कोई हलचल नहीं दिख रही. NIA और ATS की टीमें अभी भी मौके पर मौजूद हैं और डिजिटल डिवाइस, मोबाइल फोन और दस्तावेजों की छानबीन कर रही हैं.

IB की पुख्ता खुफिया सूचना पर एक्शन

सूत्रों के अनुसार, पूरी कार्रवाई इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की पुख्ता और विश्वसनीय खुफिया जानकारी पर आधारित थी. सूचना में इन संदिग्धों के विदेशी आतंकी संगठनों से संपर्क और फंडिंग की बात सामने आई थी. इसके बाद NIA और ATS को शामिल कर संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया गया.

आतंकी नेटवर्क पर कसा शिकंजा

प्रारंभिक जांच में संदिग्धों के पास से मिले दस्तावेजों में संदेश, कोड वर्ड और विदेशी नंबरों की जानकारी होने की बात कही जा रही है. NIA अब इनके बैंक खातों, कॉल डिटेल्स और सोशल मीडिया एक्टिविटी की गहन पड़ताल कर रही है.

सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता

यह कार्रवाई राजस्थान में बढ़ती आतंकी घुसपैठ की आशंकाओं के बीच हुई है. सुरक्षा बलों ने सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है और मस्जिदों, मदरसों और धार्मिक स्थलों पर खुफिया नजर रखी जा रही है. जोधपुर पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत देने की अपील की है. जांच आगे बढ़ने पर और गिरफ्तारियां होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता.