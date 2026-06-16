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जोधपुर के जीशान के कथित ISIS संपर्क मामले में NIA की एंट्री, परिवार से पूछताछ के बाद जांच तेज

Jodhpur News: जोधपुर के सोजती गेट क्षेत्र निवासी जीशान से जुड़े कथित एजेंसी आईएसआईएस संपर्क मामले में अब जांच का दायरा और बढ़ गया है. सूत्रों के अनुसार, मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने भी मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Edited byAman SinghReported byRakesh Kumar Bhardwaj
Published: Jun 16, 2026, 05:56 PM|Updated: Jun 16, 2026, 05:56 PM
जोधपुर के जीशान के कथित ISIS संपर्क मामले में NIA की एंट्री, परिवार से पूछताछ के बाद जांच तेज
Image Credit: Jodhpur News

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर के सोजती गेट क्षेत्र निवासी जीशान से जुड़े कथित एजेंसी आईएसआईएस संपर्क मामले में अब जांच का दायरा और बढ़ गया है. सूत्रों के अनुसार, मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने भी मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हालांकि इस संबंध में आधिकारिक स्तर पर विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है.

जानकारी के अनुसार, 25 मार्च 2026 को आंध्र प्रदेश पुलिस और एटीएस की टीम जोधपुर पहुंची थी. स्थानीय पुलिस के सहयोग से जीशान को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद उसे आंध्र प्रदेश ले जाया गया. वहां लगातार पूछताछ और तकनीकी जांच के दौरान उसके कथित तौर पर पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआईएस से संपर्क होने की आशंका सामने आने की बात कही जा रही है.

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सूत्रों के मुताबिक, मामले में अब एनआईए ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है. सोजती गेट पुलिस चौकी इंचार्ज मानक राम ने पुष्टि की कि एनआईए की टीम हाल ही में जोधपुर पहुंची थी और जीशान के माता-पिता से भी पूछताछ की गई. बताया जा रहा है कि जिन मोबाइल सिम कार्डों का उपयोग जीशान करता था, वे उसके माता-पिता के नाम पर दर्ज थे.

इसी आधार पर जांच एजेंसियां परिवार और संपर्क में रहे अन्य लोगों से भी जानकारी जुटा रही हैं. प्रारंभिक पूछताछ में अब तक किसी बड़े खुलासे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एजेंसियां उसके संपर्कों और गतिविधियों की गहन जांच में जुटी हुई हैं.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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