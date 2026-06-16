/जोधपुर के जीशान के कथित ISIS संपर्क मामले में NIA की एंट्री, परिवार से पूछताछ के बाद जांच तेज

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Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर के सोजती गेट क्षेत्र निवासी जीशान से जुड़े कथित एजेंसी आईएसआईएस संपर्क मामले में अब जांच का दायरा और बढ़ गया है. सूत्रों के अनुसार, मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने भी मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हालांकि इस संबंध में आधिकारिक स्तर पर विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है.
जानकारी के अनुसार, 25 मार्च 2026 को आंध्र प्रदेश पुलिस और एटीएस की टीम जोधपुर पहुंची थी. स्थानीय पुलिस के सहयोग से जीशान को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद उसे आंध्र प्रदेश ले जाया गया. वहां लगातार पूछताछ और तकनीकी जांच के दौरान उसके कथित तौर पर पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआईएस से संपर्क होने की आशंका सामने आने की बात कही जा रही है.
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सूत्रों के मुताबिक, मामले में अब एनआईए ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है. सोजती गेट पुलिस चौकी इंचार्ज मानक राम ने पुष्टि की कि एनआईए की टीम हाल ही में जोधपुर पहुंची थी और जीशान के माता-पिता से भी पूछताछ की गई. बताया जा रहा है कि जिन मोबाइल सिम कार्डों का उपयोग जीशान करता था, वे उसके माता-पिता के नाम पर दर्ज थे.
इसी आधार पर जांच एजेंसियां परिवार और संपर्क में रहे अन्य लोगों से भी जानकारी जुटा रही हैं. प्रारंभिक पूछताछ में अब तक किसी बड़े खुलासे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एजेंसियां उसके संपर्कों और गतिविधियों की गहन जांच में जुटी हुई हैं.
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