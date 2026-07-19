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शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान, 10 जुलाई के बाद तबादलों पर नहीं होगी कोई चर्चा

Madan Dilawar: राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने जोधपुर दौरे के दौरान शिक्षकों के तबादलों को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने स्पष्ट कहा कि 10 जुलाई के बाद तबादलों पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं होगी और जिन शिक्षकों का जहां तबादला हुआ है, उन्हें वहीं कार्यभार संभालना होगा. उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस के आरोपों को भी खारिज करते हुए कहा कि सरकार संवैधानिक प्रक्रिया के तहत निर्णय ले रही है.

Edited byAnsh RajReported byLokesh Kumar
Published: Jul 19, 2026, 11:44 AM|Updated: Jul 19, 2026, 11:44 AM
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान, 10 जुलाई के बाद तबादलों पर नहीं होगी कोई चर्चा
Image Credit: Rajasthan Teacher TransferSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Teacher Transfer: राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर रविवार को जोधपुर दौरे पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में निजी शिक्षकों, निजी स्कूल संचालकों, शिक्षा विभाग के कर्मचारियों, विभिन्न शिक्षक संगठनों और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात की. कई संगठनों ने अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर मंत्री को ज्ञापन भी सौंपे. शिक्षकों का एक बड़ा वर्ग तबादलों से जुड़े मामलों को लेकर मंत्री से मिलने पहुंचा और तबादला आदेशों में राहत देने की मांग रखी.


तबादलों पर सरकार का रुख किया स्पष्ट

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मीडिया से बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा विभाग में चल रहे तबादलों के मुद्दे पर सरकार का स्पष्ट रुख सामने रखा. उन्होंने कहा कि तबादलों की प्रक्रिया 10 जुलाई तक ही खुली थी और उसके बाद इस पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि अब तबादलों को लेकर किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं होगी. जिन कर्मचारियों और शिक्षकों का जहां तबादला हो चुका है, उन्हें उसी स्थान पर जाकर कार्यभार ग्रहण करना होगा. सरकार अब किसी भी नए तबादले या तबादला आदेश में बदलाव पर विचार नहीं करेगी.


शिक्षकों की अर्जी पर भी नहीं मिला आश्वासन

सर्किट हाउस में कई शिक्षक अपने तबादलों को निरस्त कराने या संशोधित करवाने की मांग लेकर पहुंचे थे. हालांकि शिक्षा मंत्री ने उन्हें स्पष्ट संकेत दिया कि सरकार का निर्णय अंतिम है. उन्होंने कहा कि विभागीय व्यवस्था और प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही तबादले किए गए हैं. ऐसे में अब किसी भी व्यक्तिगत आग्रह या अनुशंसा के आधार पर आदेशों में बदलाव संभव नहीं है. मंत्री के इस बयान से साफ हो गया कि शिक्षा विभाग तबादला प्रक्रिया को लेकर अब कोई नई राहत देने के मूड में नहीं है.


पंचायत चुनाव पर कांग्रेस को घेरा

पंचायत चुनाव टालने को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर भी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि विपक्ष जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन राजस्थान की जनता कांग्रेस के आरोपों पर विश्वास नहीं करती. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही निर्णय ले रही है. पंचायत चुनाव को लेकर सरकार का हर कदम नियमों और कानून के दायरे में उठाया जा रहा है.


परिवारवाद के आरोपों पर दिया जवाब

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा उनके परिवार के कई सदस्यों के तबादले किए जाने के आरोपों पर भी मंत्री मदन दिलावर ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि उनके लिए पूरा शिक्षा विभाग ही उनका परिवार है. किसी एक व्यक्ति या परिवार को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कोई निर्णय नहीं लिया जाता. उन्होंने कहा कि विभाग में पोस्टिंग और तबादले पूरी तरह नियमों, आवश्यकता और प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर किए जाते हैं. जहां पहले से कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां विभागीय जरूरत के अनुसार ही नई नियुक्ति या पदस्थापन किया जाता है.


विभागीय व्यवस्था और पारदर्शिता पर जोर

शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है. उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से विभागीय नियमों का पालन करने की अपील की और कहा कि शिक्षा विभाग में सभी फैसले नियमों के अनुरूप लिए जाएंगे. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रही है. साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि अब शिक्षा विभाग का पूरा फोकस नई व्यवस्थाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और शैक्षणिक गुणवत्ता को बेहतर बनाने पर रहेगा.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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