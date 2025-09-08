RPSC Paper News: खेतेश्वर स्कूल में हंगामे के बाद जांच, जोधपुर प्रशासन ने कहा, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, RPSC को सौंपी जांच रिपोर्ट

RPSC Paper News: राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के पहले दिन जोधपुर के एक परीक्षा केंद्र पर पेपर लीक के आरोपों ने हंगामा खड़ा कर दिया. बनाड़ क्षेत्र के खेतेश्वर स्कूल में कुछ अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र का प्लास्टिक कवर खुला होने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया और जांच की मांग की.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया. जोधपुर के परीक्षा प्रभारी और नोडल अधिकारी एडीएम उदयभानु चारण ने पूरे मामले की गहन जांच की और अपनी रिपोर्ट आरपीएससी को सौंप दी है.

एडीएम चारण ने स्पष्ट किया कि पेपर लीक जैसा कोई मामला सामने नहीं आया है. उन्होंने बताया कि जिस अभ्यर्थी ने प्लास्टिक कवर खुला होने का आरोप लगाया, उसी से प्रश्न पत्र के लिफाफे पर हस्ताक्षर करवाए गए थे. पेपर वितरण के मात्र दो-तीन मिनट बाद ही अभ्यर्थी ने यह आरोप लगाया. प्रशासन ने सभी पहलुओं की गहन पड़ताल की, जिसमें सीसीटीवी फुटेज, परीक्षा केंद्र के कर्मचारियों के बयान और अन्य सबूतों का विश्लेषण शामिल था. जांच में पाया गया कि पेपर लीक की बात पूरी तरह निराधार है.

एडीएम ने कहा कि अभ्यर्थियों के आरोपों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ जांच की गई और सभी तथ्यों को आरपीएससी को भेज दिया गया है. प्रशासन ने अभ्यर्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की है. इस घटना ने परीक्षा की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए, लेकिन प्रशासन की त्वरित कार्रवाई ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया.