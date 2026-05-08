/बस एक क्लिक में टिकट कंफर्म! AI लैस होगा 40 साल पुराना भारतीय रेलवे सिस्टम

Indian Railway AI Reservation System: ट्रेन में सफर करने वाले करोड़ों यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है. भारतीय रेलवे अब अपनी 40 साल पुरानी आरक्षण प्रणाली को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से लैस करने जा रहा है. नई तकनीक लागू होने के बाद वेटिंग टिकट कन्फर्म होने की संभावना का पहले से कहीं ज्यादा सटीक अनुमान मिल सकेगा. रेलवे का दावा है कि टिकट कन्फर्मेशन प्रेडिक्शन की सटीकता अब 53 प्रतिशत से बढ़कर करीब 94 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे अधिकारियों के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में अगस्त से नई पीआरएस प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने स्पष्ट कहा कि तकनीकी बदलाव के दौरान यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए. बैठक में रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना और रवनीत सिंह बिट्टू भी मौजूद रहे. अधिकारियों ने बताया कि 1986 में शुरू हुई रेलवे आरक्षण प्रणाली में यह अब तक का सबसे बड़ा तकनीकी बदलाव माना जा रहा है.

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अब रेलवे ऐप ही बताएगा ‘टिकट होगा कन्फर्म या नहीं’

रेलवे का RailOne ऐप यात्रियों के लिए ऑल-इन-वन प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है. यही ऐप अब AI की मदद से वेटिंग टिकट कन्फर्म होने की सटीक संभावना भी बताएगा. अब तक इस ऐप को करीब 3.5 करोड़ लोग डाउनलोड कर चुके हैं और प्रतिदिन लगभग 9.29 लाख टिकट इसकी मदद से बुक किए जा रहे हैं. रेलवे के अनुसार, देश में कुल टिकट बुकिंग का करीब 88 प्रतिशत हिस्सा अब ऑनलाइन माध्यम से हो रहा है.

एक ऐप में रेलवे की हर सुविधा

रेलवन ऐप की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह यात्रियों को रेलवे से जुड़ी लगभग सभी प्रमुख सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराता है. रेलवन ही वह ऐप है जिसपर वेटिंग टिकट के कन्फर्म होने के अनुमान की सटीकता पहले के 53 प्रतिशत से बढ़कर 94 प्रतिशत तक पहुंच गई है. इस ऐप के जरिए आरक्षित, अनारक्षित और प्लेटफॉर्म टिकट बुकिंग, टिकट रद्दीकरण, रिफंड, ट्रेन की लाइव लोकेशन, प्लेटफॉर्म जानकारी, कोच पोजीशन, वेटिंग स्टेटस और रेल मदद जैसी सुविधाएं आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं.

यात्रियों को मिल रही भारी सब्सिडी

भारतीय रेलवे ने वर्ष 2024-25 में यात्रियों को करीब 60,239 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी. औसतन हर टिकट पर यात्रियों को लगभग 43 प्रतिशत तक राहत मिल रही है. यानी 100 रुपये की वास्तविक यात्रा लागत पर यात्री केवल करीब 57 रुपये ही भुगतान कर रहे हैं.

