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NEET पेपर लीक के विरोध में NSUI का मशाल जुलूस, जिम्मेदार अधिकारियों के इस्तीफे की मांग

Jodhpur News: नीट पेपर लीक मामले के विरोध में जोधपुर में NSUI ने मशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र, NSUI कार्यकर्ता और कांग्रेस नेता शामिल हुए. इस दौरान दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने, इस्तीफे की मांग और प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी व सुरक्षित बनाने की मांग उठाई गई.

Edited byAman SinghReported byLokesh Kumar
Published: Jul 18, 2026, 11:32 PM|Updated: Jul 18, 2026, 11:32 PM
NEET पेपर लीक के विरोध में NSUI का मशाल जुलूस, जिम्मेदार अधिकारियों के इस्तीफे की मांग
Image Credit: NSUI ProtestSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jodhpur News: नीट पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में जारी विरोध के बीच शनिवार को जोधपुर में NSUI ने मशाल जुलूस निकालकर पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन किया. जुलूस में बड़ी संख्या में NSUI कार्यकर्ता, छात्र और कांग्रेस पदाधिकारी शामिल हुए. इस दौरान कांग्रेस जोधपुर शहर जिला अध्यक्ष ओमकार वर्मा, पूर्व विधायक मनीषा पंवार सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे.

नीट पेपर लीक को लेकर निकला मशाल जुलूस

मशाल जुलूस का नेतृत्व NSUI जोधपुर शहर जिला अध्यक्ष बबलू सोलंकी ने किया. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक की घटनाओं के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की. बबलू सोलंकी ने कहा कि नीट पेपर लीक की घटना के बाद देशभर के युवाओं में भारी आक्रोश है.

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संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए इस्तीफे की मांग

उन्होंने मांग की है कि सरकार पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए उनके इस्तीफे लें और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जाए. इसके लिए ऐसा प्रभावी तंत्र विकसित किया जाए, जिससे पेपर लीक की किसी भी संभावना को खत्म किया जा सके और जिम्मेदार व्यक्तियों की जवाबदेही तय हो.

सोलंकी ने यह भी कहा कि पेपर लीक की घटनाओं से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित होता है. उनका दावा था कि इस घटना से आहत होकर कई नीट अभ्यर्थियों ने आत्महत्या जैसे कदम उठाए. उन्होंने सरकार से मांग की कि युवाओं का विश्वास बहाल करने के लिए दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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