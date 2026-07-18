/NEET पेपर लीक के विरोध में NSUI का मशाल जुलूस, जिम्मेदार अधिकारियों के इस्तीफे की मांग

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Jodhpur News: नीट पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में जारी विरोध के बीच शनिवार को जोधपुर में NSUI ने मशाल जुलूस निकालकर पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन किया. जुलूस में बड़ी संख्या में NSUI कार्यकर्ता, छात्र और कांग्रेस पदाधिकारी शामिल हुए. इस दौरान कांग्रेस जोधपुर शहर जिला अध्यक्ष ओमकार वर्मा, पूर्व विधायक मनीषा पंवार सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे.
नीट पेपर लीक को लेकर निकला मशाल जुलूस
मशाल जुलूस का नेतृत्व NSUI जोधपुर शहर जिला अध्यक्ष बबलू सोलंकी ने किया. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक की घटनाओं के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की. बबलू सोलंकी ने कहा कि नीट पेपर लीक की घटना के बाद देशभर के युवाओं में भारी आक्रोश है.
संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए इस्तीफे की मांग
उन्होंने मांग की है कि सरकार पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए उनके इस्तीफे लें और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जाए. इसके लिए ऐसा प्रभावी तंत्र विकसित किया जाए, जिससे पेपर लीक की किसी भी संभावना को खत्म किया जा सके और जिम्मेदार व्यक्तियों की जवाबदेही तय हो.
सोलंकी ने यह भी कहा कि पेपर लीक की घटनाओं से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित होता है. उनका दावा था कि इस घटना से आहत होकर कई नीट अभ्यर्थियों ने आत्महत्या जैसे कदम उठाए. उन्होंने सरकार से मांग की कि युवाओं का विश्वास बहाल करने के लिए दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए.
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