/AIIMS जोधपुर में OPD सेवाएं फिर से शुरू, रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल के बीच बदला समय, जानें नई टाइमिंग

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AIIMS Jodhpur: राजस्थान के एम्स जोधपुर में मरीजों के लिए राहत की खबर सामने आई है. रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल के बीच अस्पताल प्रशासन ने नियमित ओपीडी सेवाओं को दोबारा शुरू करने के आदेश जारी किए हैं. एम्स के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय की ओर से 26 सितंबर 2026 को जारी आदेश में अस्थायी रूप से बंद की गई रूटीन OPD सेवाओं को तत्काल प्रभाव से बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं.
आदेश में कहा गया है कि मरीजों की देखभाल के हित में OPD सेवाएं फिर से शुरू की जाएंगी. हालांकि, जब तक रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल जारी रहेगी, तब तक OPD का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा.
सुबह 9 से 11 बजे तक होगा रजिस्ट्रेशन
एम्स प्रशासन के मुताबिक, इस दौरान मरीजों के लिए रजिस्ट्रेशन का समय सुबह 9 बजे से 11 बजे तक निर्धारित किया गया है. सभी विभागाध्यक्षों और संबंधित अधिकारियों को OPD सेवाओं के सामान्य और निर्बाध संचालन के लिए जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.
23 सितंबर के आदेश को किया गया रद्द
यह आदेश 23 सितंबर 2026 को जारी उस आदेश के क्रम में आया है, जिसमें कुछ नियमित अस्पताल सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया था. अब सक्षम प्राधिकारी के निर्देश के बाद रूटीन OPD सेवाओं को तत्काल प्रभाव से दोबारा शुरू कर दिया गया है.
एम्स जोधपुर के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. नवीन दत्त की ओर से जारी आदेश की कॉपी सभी विभागाध्यक्षों, फैकल्टी, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग अधिकारियों, पीआरओ और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है.
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