Diwali Special 2025: जोधपुर के बाजारों में पटाखों पर छाया ऑपरेशन सिंदूर

Jodhpur News: दिपावली का त्यौहार यानि की रंगीन रोशनी और आतिशबाजी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता. खासकर बच्चों के लिए आतिशबाजी सबसे खास पंसद होती है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहली दिवाली है. ऐसे में बाजारों में भी ऑपरेशन सिंदूर की रंगत अब आतिशबाजी पर भी दिखाई देने लगी है.
छोटे बच्चे से लेकर बडे़ लोगों तक के आतिशबाजी या बम में ऑपरेशन सिंदूर छाया हुआ है. इस बार बडे़ बम की बात करते तो लगभग सभी बड़ी कंपनियों ने आतिशबाजी पर प्रधानमंत्री मोदी का फोटो लगाने के साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को हाईलाइट किया है. ताकि आम जन उनकी ओर आकर्षित होकर ज्यादा से ज्यादा आतिशबाजी खरीदें.
जनता को लुभाने के लिए आतिशबाजी बेचने वाले कन्हैयालाल का कहना है कि इस बार आतिशबाजी में ऑपरेशन सिंदूर छाया हुआ है. यहां तक की रोशनी एवं आकाशीय बम जो कि रोशनी निकालते हैं, उसमें भी तिरंगे के रंग दिखेंगे. लोगों में भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्रेज दिखाई दे रहा है. हालांकि इस बार जीएसटी का भी असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाव थोडे़ कम होने से जनता आतिशबाजी की ओर आकर्षित हो रही है.
ऐसे में जोधपुर में आतिशबाजी में कई तरह की वरायटी दिखाई दे रहे हैं. जमीन चक्कर से लेकर राकेट तक में कई तरह की वरायटी है. वहीं ऑपरेशन सिंदूर की फूलझड़ी एवं बडे़ धमाके वाले बम भी बाजारों की रौनक बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं. व्यापारियों के साथ-साथ जनता भी आतिशबाजी को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रही है.
