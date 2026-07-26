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कारगिल विजय दिवस पर जोधपुर में वीरों को नमन, राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने दिलाया राष्ट्रसेवा का संकल्प'

Kargil Vijay Diwas: कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ पर जोधपुर में 'ऑपरेशन विजय कारगिल–2026 सम्मान समारोह' का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Lokesh Kumar
Published:Jul 26, 2026, 05:10 PM IST | Updated:Jul 26, 2026, 05:10 PM IST
कारगिल विजय दिवस पर जोधपुर में वीरों को नमन, राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने दिलाया राष्ट्रसेवा का संकल्प'
Image Credit: Kargil Vijay Diwas

Rajasthan News: कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ के अवसर पर जोधपुर में 'ऑपरेशन विजय कारगिल–2026 सम्मान समारोह' का भव्य आयोजन किया गया. क्रीड़ा भारती, जोधपुर प्रांत के तत्वावधान में रावटी, घोड़ा घाटी, मेहरानगढ़ फोर्ट रोड पर आयोजित इस समारोह में बड़ी संख्या में नागरिक, पूर्व सैनिक, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, युवा और गणमान्य लोग शामिल हुए. पूरे आयोजन में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला और उपस्थित लोगों ने कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित कर उनके सर्वोच्च बलिदान को याद किया.


राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने शहीदों को किया नमन

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समारोह में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग सहित कई जनप्रतिनिधि और विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे. राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने अपने संबोधन में कहा कि कारगिल विजय भारतीय सेना के अदम्य साहस, पराक्रम और राष्ट्रभक्ति का अमिट प्रतीक है. उन्होंने कहा कि वर्ष 1999 में भारतीय सैनिकों ने विषम परिस्थितियों में दुश्मन के कब्जे वाली चोटियों को मुक्त कराकर दुनिया को भारतीय सेना की ताकत का एहसास कराया. उन्होंने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों का देश सदैव ऋणी रहेगा.


युवाओं से राष्ट्रसेवा का संकल्प लेने का आह्वान

राज्यपाल ने कहा कि कारगिल के वीर शहीद केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत हैं. उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे शहीदों के आदर्शों से प्रेरणा लेकर राष्ट्रसेवा, अनुशासन, ईमानदारी और देशभक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं. उन्होंने कहा कि देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करे और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखे.


कारगिल युद्ध का जीवंत मंचन बना आकर्षण

समारोह का सबसे प्रमुख आकर्षण कारगिल युद्ध का जीवंत मंचन रहा. कलाकारों ने युद्ध के महत्वपूर्ण और भावनात्मक दृश्यों का प्रभावशाली प्रदर्शन किया, जिसने उपस्थित लोगों को कारगिल की वीरगाथा से रूबरू कराया. मंचन के दौरान दर्शकों ने भारतीय सैनिकों के साहस और बलिदान को महसूस किया. इसके अलावा देशभक्ति गीतों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत कार्यक्रमों ने पूरे वातावरण को देशप्रेम के रंग में रंग दिया. कार्यक्रम स्थल पर "भारत माता की जय", "वंदे मातरम्" और "कारगिल के वीर अमर रहें" जैसे जयघोष लगातार गूंजते रहे.


पूर्व सैनिकों और नागरिकों ने दी श्रद्धांजलि

कार्यक्रम में शामिल पूर्व सैनिकों और स्थानीय नागरिकों ने भी कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की. वक्ताओं ने कहा कि कारगिल विजय दिवस केवल एक सैन्य सफलता का प्रतीक नहीं है, बल्कि उन वीर जवानों के त्याग, समर्पण और अदम्य साहस को याद करने का अवसर भी है, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए. आयोजन के दौरान उपस्थित लोगों ने दो मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और राष्ट्रहित में कार्य करने का संकल्प दोहराया.


नई पीढ़ी को प्रेरित करने का संदेश

आयोजकों ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं और नई पीढ़ी को भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और बलिदान से परिचित कराना है. उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा में सैनिकों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता. समारोह के माध्यम से युवाओं में राष्ट्रप्रेम, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करने का प्रयास किया गया. कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ, जिसमें सभी उपस्थित लोगों ने एक स्वर में राष्ट्रगान गाकर देश की एकता और अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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