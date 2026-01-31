पाली के अने सिंह का अंगदान बना मिसाल, एम्स जोधपुर में तीन मरीजों को मिला नया जीवन

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर एम्स में इस वर्ष का पहला अंगदान (कैडेवरिक डोनेशन) को चिह्नित करते हुए पाली जिले के 58 वर्षीय श्रमिक अने सिंह के परिवार ने मानवता की अनूठी मिसाल पेश की है, उनके निधन के बाद परिवार ने अंगदान का नेक फैसला लिया, जिससे गंभीर रूप से बीमार तीन रोगियों को नया जीवन मिला.

एम्स के डॉ. भरत चौधरी ने बताया कि पाली जिले के जोजावर निवासी अने सिंह को बेहोशी की हालत में 19 जनवरी को एम्स जोधपुर के आपातकालीन विभाग में लाया गया था. गहन चिकित्सा के बावजूद, न्यूरोलॉजिकल जांच में ब्रेनस्टेम रिफ्लेक्सिस की कोई कार्य नहीं होने की वजह से इसके बाद मेडिकल बोर्ड द्वारा उन्हें ''ब्रेन डेड'' घोषित कर दिया गया. इस दुख की घड़ी में ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन टीम ने परिवार के साथ बातचीत की.

बाद में परिवार ने अंगदान के लिए सहमति दी और अपने दुख को दूसरों के लिए जीवन रक्षक उपहार में बदलने का साहसिक विकल्प चुना. डॉ. ने बताया कि अंग आवंटन और ग्रीन कॉरिडोर में एक किडनी और लीवर को एम्स जोधपुर में ही रखा गया और मरीजों में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया गया. एक किडनी एसएमएस (SMS) अस्पताल जयपुर के एक मरीज को आवंटित की गई.

जयपुर भेजे जाने वाले अंग के लिए जोधपुर ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन द्वारा एक समर्पित ''ग्रीन कॉरिडोर'' बनाकर एयरपोर्ट के जरिए जयपुर रवाना किया. एम्स टीम में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और जीआई सर्जरी (लीवर टीम) डॉ. वैभव वार्ष्णेय, डॉ. पीयूष वार्ष्णेय, डॉ. लोकेश अग्रवाल यूरोलॉजी (किडनी टीम), डॉ. ए.एस. संधू, डॉ. शिव चरण नवरिया एम्स जोधपुर में 11वां सफल कैडेवरिक अंगदान है.

ये इस वर्ष का पहला अंगदान है. पश्चिमी राजस्थान में अंगदान जागरुकता और उन्नत प्रत्यारोपण सेवाएं प्रदान करने के संस्थान के संकल्प को और मजबूत करता है. प्रशासन ने अने सिंह के परिवार के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की, उनका यह निर्णय दर्शाता है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी एक ऐसी महान विरासत छोड़ सकता है, जो मृत्यु से परे है.

