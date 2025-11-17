Jodhpur Crime News: ओसियां की सड़कों पर खूनी जंग, देर रात रंजिशी गुटों की भिड़ंत, 6 युवक गंभीर रूप से घायल

Jodhpur Crime News: राजस्थान के जोधपुर जिले के ओसियां कस्बे के बाहरी क्षेत्र में देर रात दो गुटों के बीच पुरानी रंजिश के चलते खूनी संघर्ष हो गया. करीब 10 से अधिक पिकअप गाड़ियों और कारों में सवार बदमाशों ने बासनी फांटा, रावला गोल, थोब और सोयला रोड जैसे मार्गों पर तेज रफ्तार से दौड़ लगाई. एक-दूसरे को टक्कर मारते हुए दोनों गुटों ने सड़कों पर मौत का तांडव रचा, जिससे इलाके में दहशत फैल गई. विवाद मारपीट तक पहुंचा, और फिर वाहनों से पीछा करते हुए सोयला रोड पर एक गाजर से लदे टेंपो ट्रक से भिड़ंत हो गई. इस भीषण टक्कर में छह युवक गंभीर रूप से घायल हो गए.

घटना रविवार रात करीब 11 बजे शुरू हुई. दोनों गुटों में पुरानी दुश्मनी को लेकर छोटी-सी बहस भड़क गई, जो मारपीट में बदल गई. बदमाशों ने वाहनों से एक-दूसरे का पीछा किया और तेज स्पीड में सड़कों पर हंगामा मचाया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गाड़ियां एक-दूसरे से टकराती रहीं, लेकिन असली हादसा सोयला रोड पर हुआ. एक गुट की पिकअप गाड़ी गाजर से भरे टेंपो ट्रक से जा धुंआ गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. स्थानीय निवासियों ने बताया कि रात के सन्नाटे में गाड़ियों की चीखें और टक्कर की आवाजें दूर तक गूंजीं.

हादसे में घायल युवकों को तुरंत स्थानीय उपजिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उन्हें जोधपुर के एमडीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया. घायलों में पुखराज पुत्र भियाराम (30), निवासी घेवड़ा; ओमपाल सिंह पुत्र उमेश सिंह (30), निवासी बुचेटी; भगवान सिंह पुत्र उम्मेद सिंह (28), निवासी ओसियां; रमेश पुत्र भंवराराम (30), निवासी धनारी; और देवेंद्र सिंह पुत्र कालू सिंह (24), निवासी कपूरिया बासनी फांटा शामिल हैं. डॉक्टरों के अनुसार, तीन घायलों—पुखराज, ओमपाल और भगवान सिंह—की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. परिवारजन अस्पताल में डटे हुए हैं.

सूचना मिलते ही ओसियां थाना पुलिस मौके पर पहुंची. क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में ले लिया गया और दोनों गुटों के सदस्यों की तलाश शुरू कर दी. प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश को मुख्य कारण बताया जा रहा है. एसएचओ ओसियां ने कहा, "दोनों पक्षों के बयान दर्ज हो रहे हैं. वाहनों के ड्राइवरों पर लापरवाही का केस बनेगा." पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने का काम शुरू किया है.

स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए. एक पार्षद ने कहा, "सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, लेकिन रात में बिना रोक-टोक के वाहन दौड़ रहे हैं. ऐसी घटनाएं बड़े हादसे को न्योता दे रही हैं." उन्होंने रात्रि गश्त बढ़ाने और चेकिंग पॉइंट्स स्थापित करने की मांग की. जिला प्रशासन ने भी जांच टीम गठित की है, ताकि भविष्य में ऐसी वारदातें न हों. यह घटना ओसियां क्षेत्र में कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़ी कर रही है.

