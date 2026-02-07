Zee Rajasthan
जोधपुर में काट डाले गए 300 से ज्यादा खेजड़ी के पेड़, श्रीगंगानगर में बचाओ को लेकर धरना जारी

Jodhpur/Sriganganagar News: जोधपुर के फलोदी जिले के संतोक नगर में सोलर प्लांट के लिए 300 से ज्यादा खेजड़ी और जाल के पेड़ काटे गए. कटान की खबर मिलते ही पर्यावरण प्रेमी मौके पर पहुंचे और इसकी निंदा की. वहीं, श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में बिश्नोई समाज और अन्य समुदायों ने बीकानेर आंदोलन का समर्थन करते हुए अनिश्चितकालीन धरना और कर्मिक अनशन शुरू किया. उनका आरोप है कि सरकार ने कटाई रोकने का भरोसा दिया था, लेकिन अब सख्त कानून बनाकर खेजड़ी की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए.
 

Published: Feb 07, 2026, 05:38 PM IST

Jodhpur/Sriganganagar News: फलोदी जिले के बापिणी क्षेत्र के संतोक नगर में सोलर प्लांट लगाने के उद्देश्य से 300 से ज्यादा खेजड़ी और जाल के पेड़ काटे जाने की खबर सामने आई है. स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमियों ने इसकी जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर कटान की निंदा की. पर्यावरण कार्यकर्ता कालूराम सजनाणी ने बताया कि पेड़ों की कटाई सोलर प्लांट की स्थापना के लिए की गई.

सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी और स्थानीय नागरिक मौके पर पहुंचे और घटना की गंभीरता को उजागर किया. स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुँचकर स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश में लगी रही. इस घटना ने न केवल पर्यावरण प्रेमियों बल्कि पूरे इलाके के लोगों में रोष और चिंता पैदा कर दी है.

इसी कड़ी में श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में खेजड़ी पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति के बीकानेर में चल रहे आंदोलन का समर्थन करते हुए बिश्नोई समाज के नेतृत्व में सर्वसमाज के लोगों का अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी रहा. धरने पर बैठे लोगों ने राज्य सरकार से खेजड़ी के पेड़ की कटाई रोकने और कड़े कानून बनाने की मांग की.

धरना स्थल पर कर्मिक अनशन भी शुरू कर दिया गया. वार्ड नंबर 8 की महिलाओं ने नारेबाजी करते हुए धरना स्थल का रुख किया. उन्होंने हाथों में विभिन्न प्रकार के स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया. स्लोगनों में “सिर साठे रुख रहे तो भी सस्तो जाण”, “खेजड़ी बचाओ जीवन बचाओ” जैसे संदेश शामिल थे. अखिल भारतीय बिश्नोई युवा संगठन के प्रदेशाध्यक्ष अमित कड़वासरा और संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश बिश्नोई के नेतृत्व में धरने पर बैठे लोगों ने एक स्वर में राज्यवृक्ष खेजड़ी को बचाने की अपील की.

धरने में बैठे पदाधिकारियों ने बताया कि बीकानेर में चल रहे आंदोलन में राज्य सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों ने खेजड़ी की कटाई पर रोक लगाने का भरोसा दिया था. हालांकि बिश्नोई समाज इसे पर्याप्त नहीं मानता और राज्य सरकार से सख्त कानून बनाने की मांग कर रहा है, ताकि राजस्थान में खेजड़ी की कटाई पर पूर्ण अंकुश लगाया जा सके.

बिश्नोई समाज के साथ ही अन्य 36 कोमों के लोग भी खेजड़ी की कटाई रोकने और पर्यावरण संरक्षण को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत हैं. उनका मानना है कि खेजड़ी न केवल राज्य का वृक्ष है, बल्कि पर्यावरण और जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है. इस पूरे आंदोलन ने सरकार और समाज को यह संदेश दिया है कि पर्यावरण और पेड़ों की सुरक्षा किसी भी विकास कार्य से ऊपर है.

