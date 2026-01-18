77 की उम्र में पागल साहब का जुनून! विदेशी हाथों से संवर रही जोधपुर की बावड़ियां

Jodhpur Stepwell Restoration: आयरिश मूल के कैरोन रॉन्सले जिन्हें स्थानीय लोग प्यार से पागल साहब कहते हैं. पिछले आठ वर्षों से जोधपुर की प्राचीन बावड़ियों और झालरों की सफाई कर उन्हें फिर से जीवित करने में जुटे हैं.
Trending Photos
Jodhpur Stepwell Restoration: थार के रेगिस्तान में पानी की कीमत क्या होती है. यह शायद नहर आने के बाद हम भूलते जा रहे हैं, लेकिन एक विदेशी शख्स है, जो इस सच्चाई को न सिर्फ समझता है, बल्कि 77 साल की उम्र में उसे जमीन पर उतार भी रहा है. आयरिश मूल के कैरोन रॉन्सले जिन्हें स्थानीय लोग प्यार से पागल साहब कहते हैं. पिछले आठ वर्षों से जोधपुर की प्राचीन बावड़ियों और झालरों की सफाई कर उन्हें फिर से जीवित करने में जुटे हैं.
कभी जोधपुर की प्यास बुझाने वाली ये बावड़ियां समय के साथ कचरे और उपेक्षा की शिकार हो गई थीं. लोग रोज इनके पास से गुजरते रहे पर किसी ने झांका तक नहीं. तभी जोधपुर घूमने आए कैरोन रॉन्सले की नजर इन धरोहरों पर पड़ी. रेगिस्तान में पानी के महत्व को समझते हुए उन्होंने तय किया कि इन पानी के घरों को फिर से संजोया जाएगा.
यह सफर आसान नहीं था शुरुआत में लोग उन्हें बावड़ी में उतरकर कचरा निकालते देख पागल कहने लगे. मगर वही पागल आज प्रेरणा बन चुका है. पिछले आठ वर्षों में कैरोन ने स्थानीय युवाओं और स्वयं सेवकों की मदद से अब तक आठ से अधिक जल स्रोतों को साफ किया है. राम बावड़ी, क्रिया झालरा, गोविंदा बावड़ी, चांदपोल बावड़ी, महिला बाग झालरा, तापी बावड़ी, महामंदिर झालरा और गुलाब सागर जैसे ऐतिहासिक जल स्रोत उनके प्रयासों से फिर सांस लेने लगे हैं.
कई जगहों पर वर्षों बाद पानी दिखाई दिया, तो लोगों को अपनी विरासत की अहमियत भी समझ आई. रविवार को भी महामंदिर स्थित झालरे की सफाई करते दिखे. कैरोन बताते हैं कि जोधपुर के युवा अब उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं. ये जगहें सिर्फ पत्थर नहीं, हमारी जल संस्कृति हैं.
यह भी पढ़ें- राजस्थान में सर्दी का कहर! इस दिन से एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, बारिश की प्रबल संभावना
सरकार को इन्हें सुरक्षित करना चाहिए. फेंसिंग हो, ताकि कचरा न डाला जाए. उनका मानना है कि शुष्क क्षेत्रों में दीर्घकालीन जल संरक्षण के लिए बावड़ियों जैसी पारंपरिक प्रणालियां आज भी कारगर हैं. कैरोन बेहद सादा जीवन जीते हैं. गोलनाड़ी क्षेत्र में किराए के कमरे में रहते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं और सीमित कपड़ों में गुजारा करते हैं. कुछ समय पहले पैर फ्रैक्चर होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, लेकिन जज्बा नहीं टूटा.
मोहल्ले के बच्चे आज भी उन्हें पागल साहब कहते हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि अब इस नाम में सम्मान जुड़ा है. उनके कार्यों को स्टेपवेल रेनोवेटर नामक इंस्टाग्राम पेज पर साझा किया जाता है, जिससे और लोग भी जुड़ रहे हैं. लंदन में रहने वाले परिवार से दूरी के बावजूद कैरोन का दिल जोधपुर में बसता है. वे कहते हैं यह शहर और यहां के लोग मुझे अपने लगते हैं. मैं भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करने पर भी सोच रहा हूं. विदेशी होकर भी जिसने जोधपुर की आत्मा पानी को समझ लिया. वहीं आज इस रेगिस्तानी शहर की उम्मीद बन गया है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJodhpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!