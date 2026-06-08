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पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस की खेल के जरिए युवाओं को साधने की बड़ी तैयारी

Jodhpur News : राजस्थान में आगामी पंचायत-निकाय चुनावों से पहले कांग्रेस खेल के जरिए युवाओं से जुड़ने की कोशिश में है. खेल प्रकोष्ठ सितंबर से ग्राम स्तर पर राज्य स्तर पर कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल समेत 5 खेलों का आयोजन करेगा. 1 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों को जोड़ने की तैयारी है. 


 

Edited byPragati Pant
Published: Jun 08, 2026, 11:45 AM|Updated: Jun 08, 2026, 11:45 AM
पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस की खेल के जरिए युवाओं को साधने की बड़ी तैयारी
Image Credit: फाइल फोटो

Jodhpur News : पंचायत और निकाय चुनावों की आहट के बीच कांग्रेस अब खेल मैदान के जरिए अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की तैयारी में जुट गई है. कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ ने प्रदेशभर में बड़े स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने का ऐलान किया है. इन प्रतियोगिताओं का आयोजन ग्राम पंचायत, जिला और राज्य स्तर पर किया जाएगा. कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अमीन पठान के मुताबिक सितंबर से शुरू होने वाले इस अभियान में कबड्डी, खो-खो, फुटबॉल, क्रिकेट और कुश्ती जैसी पांच खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा. इन प्रतियोगिताओं में प्रदेशभर के एक लाख से अधिक खिलाड़ियों को भाग लेने का अवसर मिलेगा.

पठान का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में ग्रामीण खेलों को बढ़ावा मिला था और उसी मॉडल को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस फिर से ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को मंच देने का प्रयास कर रही है. जिला स्तर की विजेता टीमों के बीच जयपुर में राज्य स्तरीय टूर्नामेंट भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को आमंत्रित करने की तैयारी है. उन्होंने बताया कि अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पहचान और एक्सपोजर मिलेगा. हम मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए भी इन प्रतिभाओं को आगे लाने का प्रयास करेंगे. यह खेल प्रतियोगिताएं सितंबर से दिसंबर के बीच आयोजित होगी. जिसको लेकर आगामी दो माह में पूरी तैयारी कर ली जाएगी.

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कांग्रेस का दावा है कि इस अभियान से युवाओं को खेल के अवसर मिलेंगे, वहीं पार्टी को भी चुनावी माहौल में नया जनाधार मिलेगा. अब देखना यह होगा कि खेल के मैदान में शुरू होने वाली यह पहल चुनावी मैदान में कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाती है.

Q1- राजस्थान में पंचायत चुनाव कब होंगे ?
जवाब-राजस्थान हाई कोर्ट ने पंचायत और निकाय चुनाव 31 जुलाई 2026 तक कराने का आदेश दिया है. राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को इस समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं.

Q2. चुनाव में देरी क्यों हो रही है ?
जवाब-चुनाव में देरी की वजह है ओबीसी आरक्षण को लेकर स्पष्ट आंकड़ों ना होगा..

Q3. क्या चुनाव की तारीख आगे बढ़ सकती है ?
जवाब- हाई कोर्ट ने 31 जुलाई तक चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं. हालांकि, राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग के पास अब दो ही मुख्य विकल्प हैं- या तो वे सुप्रीम कोर्ट में समय सीमा बढ़ाने की अपील करें, या फिर मध्य प्रदेश मॉडल (बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव) को अपनाते हुए सामान्य सीटों पर चुनाव कराएं.

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Pragati Pant

Pragati Pant

प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल में वेब एडिटर हैं. वह टीवी और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में 15 साल से ज्यादा का अनुभव रखती हैं. खबरों की गहरी समझ रखने वाली प्रगति जी इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी कार्य कर चुकी हैं.

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