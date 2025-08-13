Zee Rajasthan
जालोर में ‘पुकार पदयात्रा’ से गूंजी सड़के! मंत्रालयिक कर्मचारियों ने सरकार को दी चेतावनी

Rajasthan News: जालोर में बुधवार को सैकड़ों मंत्रालयिक कर्मचारियों ने ‘पुकार पदयात्रा’ निकालकर कैडर रिव्यू, कार्य-विभाजन और फर्जी जांच रोकने की मांग की. हॉस्पिटल चौराहे से कलेक्टर कार्यालय तक रैली हुई.

Pratiksha Maurya
Edited By Pratiksha Maurya
Reported By Heeralal bhati
Published: Aug 13, 2025, 19:21 IST | Updated: Aug 13, 2025, 19:21 IST

जालोर में ‘पुकार पदयात्रा’ से गूंजी सड़के! मंत्रालयिक कर्मचारियों ने सरकार को दी चेतावनी

Rajasthan News: जालोर जिला मुख्यालय पर वित्त विभाग के नॉर्म्स के अनुसार कैडर रिव्यू, कार्य-विभाजन की मांग और 12 वर्ष बाद भी बार-बार दस्तावेज सत्यापन एवं दमनात्मक कार्रवाई का आरोप लगाते हुए बुधवार को जिले के मंत्रालयिक कर्मचारियों ने ‘पुकार पदयात्रा’ निकाली. हॉस्पिटल चौराहे से जिला कलेक्टर कार्यालय तक निकाली गई इस पदयात्रा में सैकड़ों कर्मचारी, जिनमें बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी भी शामिल थीं, तख्तियां लेकर पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.

कर्मचारियों का कहना है कि वे पिछले 15 दिनों से विभिन्न स्तरों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जा रहा है. उनका आरोप है कि जैसे ही मंत्रालयिक कर्मचारियों के पक्ष में कोई निर्णय आने की संभावना होती है, उसी समय फर्जी और कूटरचित शिकायतें कर जांच शुरू करा दी जाती है. विशेषकर, मध्यप्रदेश के माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय की डिग्रियों को अमान्य बताने की कोशिश की जा रही है, जबकि उसके कुलपति वर्तमान में देश के उपराष्ट्रपति हैं.

संगठन का आरोप है कि संविदा सेवा के दौरान सरकार ने स्वयं उन्हें आरएससीआईटी कोर्स सरकारी खर्चे पर करवाया था, लेकिन अब उसी को अनुभव के साथ ‘ओवरलैपिंग’ बताकर डराने का प्रयास किया जा रहा है. कर्मचारियों का कहना है कि किसी विशेष संवर्ग के इशारे पर पूरे 16 हजार मंत्रालयिक कर्मचारियों के कैडर को फर्जी साबित करने की साजिश हो रही है.

संगठन की मुख्य मांगें है कि मंत्रालयिक नेतृत्व पर दमनात्मक कार्यवाही बंद की जाए कर्मचारियों के दस्तावेजों की बार-बार जांच की प्रक्रिया समाप्त की जाए वित्त विभाग के नॉर्म्स एवं बजट घोषणा 2025 के अनुसार कैडर पुनर्गठन कर पदोन्नति के अवसर दिए जाएं. पंचायतों में लेखा कार्य की पारदर्शिता के लिए समकक्षता आधारित स्वतंत्र कार्य-विभाजन सुनिश्चित किया जाए. विभिन्न समकक्ष कर्मचारी संवर्गों में स्टेट पैरिटी बनाए रखी जाए. कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया, तो यह आंदोलन और तेज किया जाएगा.

