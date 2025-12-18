Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

विदेशी मेहमान कुरजां ने बदली फलोदी की तकदीर, पक्षियों की सुरक्षा को लेकर कोर्ट ने भी दिए थे आदेश

Jodhpur News: राजस्थान में जोधपुर के फलोदी में अल सुबह जल्दी चारों ओर कुर्र-कुर्र की आवाज, आकाश में ‘वी’की आकृति में उड़ते पक्षी और सूरज की पहली किरण के साथ जो इंसान ये नजारा देखता है, वह इस कदर रोमांचित हो उठता है कि ऐसा लगता है जैसे प्रकृति का नायाब तोहफा उसे पहले क्यूं नहीं मिला.
 

Rakesh kumar bhardwaj
Edited By Rakesh kumar bhardwaj
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 18, 2025, 01:38 PM IST | Updated: Dec 18, 2025, 01:38 PM IST

Trending Photos

Dungarpur: जहर खाने से नाबालिग छात्रा की मौत का मामला, शादीशुदा आरोपी समेत पूरे परिवार हुआ डिटेन
8 Photos
Rajasthan crime

Dungarpur: जहर खाने से नाबालिग छात्रा की मौत का मामला, शादीशुदा आरोपी समेत पूरे परिवार हुआ डिटेन

राजस्थान में सक्रिय होगा नया वेदर सिस्टम, इन इलाकों में बादलों के साथ छाया घना कोहरा
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में सक्रिय होगा नया वेदर सिस्टम, इन इलाकों में बादलों के साथ छाया घना कोहरा

क्या आज नहीं आएगी राजस्थान किसान सम्मान निधि की 5वीं किस्त? जानें कब आएंगे आपके खाते में पैसे
7 Photos
CM Kisan Samman Nidhi Yojana

क्या आज नहीं आएगी राजस्थान किसान सम्मान निधि की 5वीं किस्त? जानें कब आएंगे आपके खाते में पैसे

Do You Know: क्या आप जानते हैं पंजाब से बीकानेर के लिए हर रात दौड़ती है 'कैंसर एक्स्प्रेस' इस ट्रैन में मरीज नहीं, चुप्पी साधे दुआएं करती हैं सफर
10 Photos
Do You Know

Do You Know: क्या आप जानते हैं पंजाब से बीकानेर के लिए हर रात दौड़ती है 'कैंसर एक्स्प्रेस' इस ट्रैन में मरीज नहीं, चुप्पी साधे दुआएं करती हैं सफर

विदेशी मेहमान कुरजां ने बदली फलोदी की तकदीर, पक्षियों की सुरक्षा को लेकर कोर्ट ने भी दिए थे आदेश

Jodhpur News: फलोदी से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खींचन गांव में हर साल साइबेरिया से शीतकालीन प्रवास पर आने वाले कुरजां पक्षी के पड़ाव स्थल के रूप में पूरे विश्व में अपनी एक अलग ही पहचान कायम कर चुका है. लिहाजा खींचन गांव पर्यटन मानचित्र पर उभरने के बाद यहां देशी विदेशी सैलानियों का आना जाना लगा रहता है.

कुत्ते इनको मार कर खा जाते हैं
कुरजां पक्षियों को साइबेरिया में डेमोसाइल क्रैन के नाम से जाना जाता है लेकिन भारत में इन पक्षियों को कुरजां नाम से जाना जाता है. इन पक्षियों का मुख्य खाना है- ज्वार, चूने का पत्थर और नमक युक्त पानी. फलोदी के खींचन पहुंचने के बाद ये शर्मीले मिजाज के पक्षी खुद को महफूज समझते है लेकिन इनके दुश्मन यहां भी बहुत है. कभी ये परिन्दे हाइटेंशन विद्युत लाइनों से टकराकर जान गवां देते है तो कभी कुत्ते इनको मार कर खा जाते हैं.

ज्वार की व्यवस्था भामाशाहों द्वारा की जा रही
इन दिनो खींचन गांव में 20 हजार से ज्यादा कुरजां ने डेरा डाल रखा है. पक्षी प्रेमी सेवाराम माली बताते हैं की खींचन के विजयसागर तालाब पर सुबह जल्दी हजारों की संख्या मे कुरजां के करलव से हर कोई आकर्षित होता है. कुरजां की सुरक्षा के लिए हर तरह के इंतजाम किये हुए हैं. कुरजां के लिए ज्वार की व्यवस्था भामाशाहों द्वारा की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now


पक्षी प्रेमी पिछले 20 साल से ज्यादा समय से लगातार कुरजां की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है. माली ने अपना जीवन कुरजां की सुरक्षा के लिए समर्पित कर दिया है. आगामी 26/27 दिसंबर को खींचन गांव मे कुरजां महोत्सव का आयोजन भी होगा. कुरजां पर बढते खतरे को देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने भी इस मामले में संज्ञान लेकर आवश्यक निर्देश दिए है. गांवों में कुरजां को लेकर लोकगीत भी प्रसिद्ध है कुरजां म्हाने भंवर मिला दो सा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news