विदेशी मेहमान कुरजां ने बदली फलोदी की तकदीर, पक्षियों की सुरक्षा को लेकर कोर्ट ने भी दिए थे आदेश

Jodhpur News: राजस्थान में जोधपुर के फलोदी में अल सुबह जल्दी चारों ओर कुर्र-कुर्र की आवाज, आकाश में ‘वी’की आकृति में उड़ते पक्षी और सूरज की पहली किरण के साथ जो इंसान ये नजारा देखता है, वह इस कदर रोमांचित हो उठता है कि ऐसा लगता है जैसे प्रकृति का नायाब तोहफा उसे पहले क्यूं नहीं मिला.
Jodhpur News: फलोदी से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खींचन गांव में हर साल साइबेरिया से शीतकालीन प्रवास पर आने वाले कुरजां पक्षी के पड़ाव स्थल के रूप में पूरे विश्व में अपनी एक अलग ही पहचान कायम कर चुका है. लिहाजा खींचन गांव पर्यटन मानचित्र पर उभरने के बाद यहां देशी विदेशी सैलानियों का आना जाना लगा रहता है.
कुत्ते इनको मार कर खा जाते हैं
कुरजां पक्षियों को साइबेरिया में डेमोसाइल क्रैन के नाम से जाना जाता है लेकिन भारत में इन पक्षियों को कुरजां नाम से जाना जाता है. इन पक्षियों का मुख्य खाना है- ज्वार, चूने का पत्थर और नमक युक्त पानी. फलोदी के खींचन पहुंचने के बाद ये शर्मीले मिजाज के पक्षी खुद को महफूज समझते है लेकिन इनके दुश्मन यहां भी बहुत है. कभी ये परिन्दे हाइटेंशन विद्युत लाइनों से टकराकर जान गवां देते है तो कभी कुत्ते इनको मार कर खा जाते हैं.
ज्वार की व्यवस्था भामाशाहों द्वारा की जा रही
इन दिनो खींचन गांव में 20 हजार से ज्यादा कुरजां ने डेरा डाल रखा है. पक्षी प्रेमी सेवाराम माली बताते हैं की खींचन के विजयसागर तालाब पर सुबह जल्दी हजारों की संख्या मे कुरजां के करलव से हर कोई आकर्षित होता है. कुरजां की सुरक्षा के लिए हर तरह के इंतजाम किये हुए हैं. कुरजां के लिए ज्वार की व्यवस्था भामाशाहों द्वारा की जा रही है.
पक्षी प्रेमी पिछले 20 साल से ज्यादा समय से लगातार कुरजां की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है. माली ने अपना जीवन कुरजां की सुरक्षा के लिए समर्पित कर दिया है. आगामी 26/27 दिसंबर को खींचन गांव मे कुरजां महोत्सव का आयोजन भी होगा. कुरजां पर बढते खतरे को देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने भी इस मामले में संज्ञान लेकर आवश्यक निर्देश दिए है. गांवों में कुरजां को लेकर लोकगीत भी प्रसिद्ध है कुरजां म्हाने भंवर मिला दो सा.
