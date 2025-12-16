फलोदी की पूजा मेघवाल ने किया सपना पूरा, राजस्थान पुलिस का बनी हिस्सा



Jodhpur News : जोधपुर के फलोदी के छोटे से गांव हिंडालगोल की रहने वाली पूजा मेघवाल का सपना था की वो राजस्थान पुलिस का हिस्सा बने. जब ये सपना सच हुआ तो सिर्फ पूजा ही नहीं बल्कि पूरा गांव खुश है.

फलौदी जहां खेतों की हरियाली और मेहनत की खुशबू हवा में घुली रहती है. इसी फलोदी जिले के एक छोटे से गांव हिंडालगोल में मेघवाल समाज की बेटी का पुलिस कांस्टेबल के रूप में चयन हुआ.

आप लोगों को लग सकता है कि पुलिस कॉस्टेबल की नौकरी कौन सा कोई बड़ी उपलब्धि है, लेकिन जब संसाधनों का अभाव हो तो यहां तक पहुंचना भी बड़ी बात है. ये ही वजह है कि पूरा गांव पूजा की बधाई दे रहा है.

गांव के लोग बताते हैं कि पूजा पढ़ने में अच्छी था और हमेशा अच्छे अंक लाती थी. मेहनत कर पूजा ने हैड कॉस्टेबल का नौकरी हासिल कर ली है.

जब पुलिस की वर्दी पहनकर पूजा मेघवाल घर आई तो पूरा गांव उसे देखने आया और मेघवाल समाज ने अपनी बेटी का स्वागत की

आपको बता दें कि राजस्थान में कांस्टेबल बनने के लिए सीईटी सीनियर सैकेंडरी पास करना होता है. फिर राजस्थान पुलिस के लिखित परीक्षा होता है. जिसमें सामान्य ज्ञान, साइंस, तर्कशक्ति और कंप्यूटर से जुड़े सवाल होते हैं.

इसके बाद शारीरिक दक्षता यानि की पीईटी और शारीरिक मापदंड यानि की पीएसटी पास करना जरूरी होता है. इसके बाद अगर सेवा अवधि के बाद अच्छा काम और रिकॉर्ड अच्छा हो तो प्रमोशन हैड कांस्टेबल की रूप में हो सकता है.

