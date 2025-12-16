Zee Rajasthan
Jodhpur News : राजस्थान के फलोदी के एक छोटे से गांव की मेघवाल समाज की बेटी ने गांव का नाम रोशन किया है. चलिए बताते हैं पुलिस में जाने का सपना देखने वाली पूजा मेघवाल की कहानी.


 

Published: Dec 16, 2025, 11:55 AM IST | Updated: Dec 16, 2025, 11:57 AM IST

फलोदी की पूजा मेघवाल ने किया सपना पूरा, राजस्थान पुलिस का बनी हिस्सा


Jodhpur News : जोधपुर के फलोदी के छोटे से गांव हिंडालगोल की रहने वाली पूजा मेघवाल का सपना था की वो राजस्थान पुलिस का हिस्सा बने. जब ये सपना सच हुआ तो सिर्फ पूजा ही नहीं बल्कि पूरा गांव खुश है.

फलौदी जहां खेतों की हरियाली और मेहनत की खुशबू हवा में घुली रहती है. इसी फलोदी जिले के एक छोटे से गांव हिंडालगोल में मेघवाल समाज की बेटी का पुलिस कांस्टेबल के रूप में चयन हुआ.

Image Elementआप लोगों को लग सकता है कि पुलिस कॉस्टेबल की नौकरी कौन सा कोई बड़ी उपलब्धि है, लेकिन जब संसाधनों का अभाव हो तो यहां तक पहुंचना भी बड़ी बात है. ये ही वजह है कि पूरा गांव पूजा की बधाई दे रहा है.

गांव के लोग बताते हैं कि पूजा पढ़ने में अच्छी था और हमेशा अच्छे अंक लाती थी. मेहनत कर पूजा ने हैड कॉस्टेबल का नौकरी हासिल कर ली है.

जब पुलिस की वर्दी पहनकर पूजा मेघवाल घर आई तो पूरा गांव उसे देखने आया और मेघवाल समाज ने अपनी बेटी का स्वागत की

आपको बता दें कि राजस्थान में कांस्टेबल बनने के लिए सीईटी सीनियर सैकेंडरी पास करना होता है. फिर राजस्थान पुलिस के लिखित परीक्षा होता है. जिसमें सामान्य ज्ञान, साइंस, तर्कशक्ति और कंप्यूटर से जुड़े सवाल होते हैं.

इसके बाद शारीरिक दक्षता यानि की पीईटी और शारीरिक मापदंड यानि की पीएसटी पास करना जरूरी होता है. इसके बाद अगर सेवा अवधि के बाद अच्छा काम और रिकॉर्ड अच्छा हो तो प्रमोशन हैड कांस्टेबल की रूप में हो सकता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

