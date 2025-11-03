फलोदी में भीषण सड़क हादसे के बाद मातम, एक ही मोहल्ले से निकली 12 लोगों की अंतिम यात्रा

Jodhpur News: राजस्थान के जोधपुर जिले में फलोदी मतोड़ा भारतमाला एक्सप्रेस-वे हाईवे पर मतोड़ा के पास हुए भीषण सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 15 यात्रियों का आज पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया गया. मृतकों के पार्थिव शरीर नैंनची बगीची से परिजनों को सौंपे गए, जहां से एक मोहल्ले से 12 शवों की अंतिम यात्रा रवाना हुई.

अलग-अलग घरों से निकली अंतिम यात्राओं ने पूरे मोहल्ले और क्षेत्र को शोक में डूबो दिया और हर ओर मातम का सन्नाटा छाया रहा. पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी होने के बाद शव जैसे ही मोहल्ले में पहुंचे. परिजनों के रोने से वातावरण गूंज उठा. ना केवल मोहल्ले एवं माली समाज के लोग बल्कि, आसपास के गांवों से भी लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे.

समाज के लोग नम आंखों से अपनों को अंतिम विदाई देते नजर आए. इस दर्दनाक हादसे में एक ही समाज के कई परिवारों के सदस्यों की मौत होने से पूरे माली समाज में गहरा शोक छा गया है. अंतिम यात्रा से पहले जोधपुर के प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने सरकार की ओर से पुष्प अर्पित कर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी.

उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया. हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है. लोगों का कहना है कि ऐसा दर्दनाक मंजर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा.

परिवार के साथ रिश्तेदार एवं समाज के लोग भी अंतिम यात्रा में शामिल हुए और मोक्षधाम में सभी की पार्थिव देह पंच तत्व में विलीन हो गई. इस हादसे के बाद सभी में आक्रोश भी दिखाई दिया कि यदि समय रहते प्रशासन एक्सप्रेस-वे पर कार्रवाई करता तो इतना बड़ा हादसा घटित नहीं होता.